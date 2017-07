Czeczeni koczują na granicy polsko-białoruskiej. Jak zmienić procedurę uchodźczą?

Wczoraj po godz. 6 rano pociągiem z Brześcia przyjechało do Terespola blisko 60 cudzoziemców. To głównie Czeczeni, którzy od miesięcy koczują po stronie białoruskiej. Zgodę na wjazd do Polski dostało tylko sześć osób. Od początku roku Straż Graniczna odmówiła wjazdu do naszego kraju 14 tys. cudzoziemcom.