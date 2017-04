Czeczeni zaatakowali funkcjonariuszy Straży Granicznej w ośrodku w Białej Podlaskiej

Do incydentu doszło w czwartek o godz. 3 w nocy gdy Straż Graniczna zaczęła wyprowadzać troje cudzoziemców w celu ich deportacji. Przed południem mieli być na lotnisku Chopina w Warszawie.

– Kilka osób przebywających w ośrodku utrudniało funkcjonariuszom wykonywanie czynności, próbując uniemożliwić im wyprowadzenie cudzoziemców z ośrodka. Trzech mężczyzn, obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, zachowywało się szczególnie agresywnie – relacjonuje ppor. Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. – Nie tylko grozili funkcjonariuszom, ale również dopuścili się wobec nich czynnej napaści. Po kilkukrotnym i bezskutecznym przywoływaniu do porządku użyto gazu łzawiącego i kajdanek – dodaje Sienicki.

Następnie mężczyźni trafili do izolatki. Do ośrodka wezwano karetkę pogotowia. – Zespół ratownictwa medycznego udzielił cudzoziemcom niezbędnej pomocy, oceniając, że nie wymagają hospitalizacji – zaznacza rzecznik.

Ostatecznie 3-osobowa grupa cudzoziemców została, zgodnie z decyzją, deportowana.

Tymczasem inny przebieg wydarzeń prezentuje fundacja Ocalenie, z którą mieli się skontaktować cudzoziemcy z ośrodka w Białej Podlaskiej. – Z ich relacji wynika, że na skutek decyzji skazującej jedną z rodzin na przymusowy pobyt w ośrodku przez kolejne trzy miesiące, współmieszkańcy zorganizowali najpierw 2-dniowy protest głodowy, a następnie wyszli przed ośrodek, by demonstrować swoją solidarność z rodziną, której dotyczyła ta decyzja – mówi Gagik Grigoryan z fundacji Ocalenie.

– Miało dojść do próby deportacji jednej z rodzin, a to spotkało się oporem. Do pokoju w którym przebywała rodzina, oskarżana o wszczęcie protestu został wpuszczony gaz łzawiący oraz została zastosowana przemoc fizyczna. Z relacji osób, które kontaktowały się z nami wynika, że osoby przebywające w ośrodku zostały przemocowo i nieludzko potraktowane – podkreśla Grigoryan i prezentuje nagranie, na którym jedna z kobiet tak relacjonuje zdarzanie: "Uszkodzili mojemu mężowi kręgosłup, córka krzyczała i płakała ze strachu, trzęsła się, a ja byłam w szoku i nie wiedziałam co robić. […] Przyjechało pogotowie i powiedzieli, że nic się nie stało, że wszystko jest w porządku. Ochrona stoi i się śmieje z nas".

– Przypominamy, że staranie się o przyznanie statusu uchodźcy nie jest przestępstwem, a uchodźcy, uchodźczynie i ich dzieci nie powinni być przymusowo umieszczani w ośrodkach i pozbawiani wolności – dodaje przedstawiciel fundacji Ocalenie, która chce skierować w tej sprawie apel do Komendy Głównej Straży Granicznej.

Ale Straż Graniczna informacje fundacji Ocalenie ocenia jako nieprawdziwe. – Na terenie ośrodka nie jest prowadzona żadna akcja protestacyjna. Informacje, które pojawiły się na ten temat są nieprawdziwe i krzywdzące – zaznacza Sienicki.

Obecnie, prowadzone są czynności zmierzające do postawienia mężczyznom zarzutu czynnej napaści na funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe.