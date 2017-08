Czy to jeszcze Pride of Poland? "Obawiam się, że prestiż aukcji nie zostanie odbudowany"

Najdroższa okazała się trzyletnia siwa Prunella z Janowa Podlaskiego, którą kupiec z Czech wylicytował za 150 tys. euro. Z kolei, typowana jako jedna z faworytek, janowska siwa klacz Anawera została wylicytowana za 110 tys. zł przez kupca z Rumunii. W sumie, sześć klaczy sprzedano łącznie za 410 tys. euro. Trafiły one do kupców ze Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski.

– Chcielibyśmy sprzedać więcej koni, ale nie wyciągnę przecież kupcom pieniędzy z kieszeni – powiedział prezes janowskiej stadniny tuż po niedzielnej aukcji.

30 kupców wpłaciło wadium i brało udział w licytacji, po raz pierwszy w Janowie Podlaskim pojawili sie Chińczycy, ale nie kupili żadnego konia. Wśród vipowskich stolików zabrakło Shirley Watts, żony perkusisty The Rolling Stones, która dotychczas była stałą bywalczynią aukcji i zostawiała tu grube miliony.

– Nie możemy pozwolić aby takie konie sprzedawać za 10 tys. euro, bo to przecież nasza marka. Jeżeli niektórzy kupcy przyjechali aby kupić tanio, to sie pomylili. Ważniejsze jest utrzymanie cennego dorobku hodowlanego niż sprzedawanie koni poniżej ich realnej wartości. Dzięki temu materiał genetyczny należący do polskich stadnin pozostanie w rodzimej hodowli – przekonuje Pietrzak.

Wytłumaczenie znalazł też prezes michałowskiej stadniny. – Na rynku zrobiło się tak, że jest coraz więcej aukcji, oferta jest duża, jest nadpodaż koni. A wcześniej tego nie było – stwierdza Maciej Paweł Grzechnik.

Tymczasem, hodowcy z Arabii Saudyjskiej zwracają uwagę na słabą jakość aukcyjnych koni. – Jestem wielkim fanem polskiego programu hodowlanego. Ale rozczarowała mnie jakość koni. Nie po to przemierzyłem 5 tys. kilometrów. Program hodowlany idzie w dół. Trzeba to zmienić. Bo polski program hodowli jest historyczny i ważny dla całego świata koni arabskich – powiedział tuż po aukcji jeden z kupców z Arabii.

Zdaniem byłego prezesa michałowskiej stadniny Jerzego Białoboka tegoroczna aukcja "to katastrofa". –Aukcja była najgorsza z tych, które się do tej pory odbyły, bo sześć koni sprzedanych na 25 oferowanych to katastrofa. Łączny utarg w wysokości 410 tys. euro to kwota, jaką płacono w przeszłości za niektóre pojedyncze konie. Miała być superpromocja, szczególnie w krajach arabskich. Tymczasem one na nią zupełnie nie odpowiedziały – mówi Białobok, który w lutym 2016 roku wraz z Markiem Trelą byłym prezesem janowskiej stadniny, zostali odwołani przez Agencję Nieruchomości Rolnych ze swoich stanowisk.

Przypomnijmy, że rok temu również nie obyło się bez skandalu. Wówczas, wbrew regulaminowi, klacz Emira była licytowana dwa razy. – Prestiż aukcji został wtedy mocno nadszarpnięty. W tym roku przyjechali tu raczej ludzie ciekawi czegoś, niż kupcy – uważa Alina Sobieszak, wydawca branżowego Araby Magazine. – Obawiam się, że prestiż aukcji nie zostanie odbudowany. Tegoroczna licytacja ciągnęła sie jak guma do żucia. Anawera była sprzedawana pół godziny. Komu zależy na zniszczeniu 200 lat Janowa ? – zastanawia się Sobieszak.

Tymczasem, prezesi państwowych stadnin zapewniają że aukcja Pride of Poland odbędzie się również za rok. – Trzeba obserwować jaka będzie sytuacja na rynku, bo idą raczej gorsze czasy – zaznacza Pietrzak.

Podczas ubiegłorocznych aukcji Pride of Poland i Summer Sale sprzedano w sumie 16 koni za 1 mln 271 tys. euro. Natomiast dwa lata temu, gdy prezesem był jeszcze Marek Trela, padł aukcyjny rekord. Kupiec ze Szwajcarii wylicytował klacz Pepitę za 1,4 mln euro. W sumie sprzedano wówczas 24 konie za blisko 4 mln euro.

W poniedziałek w Janowie Podlaskim odbyła się jeszcze letnia aukcja, tzw. Summer Sale, podczas której z 29 wystawionych koni sprzedano 8 za kwotę 144 tys. euro. W ubiegłym roku na Summer Sale 17 z 25 wystawianych koni znalazło nabywców, którzy zapłacili za nie 382 tys. euro.

Wyniki Pride of Poland w latach 2003-2017 (w euro)