Dietetyka dla studentów. Przychodnia zdrowia dla mieszkańców

– To kierunek ściśle związany z medycyną. Nasz absolwent będzie specjalistą, prawą ręką lekarza. Chodzi nie tylko o epidemię otyłości z którą mamy do czynienia, ale także o choroby cywilizacyjne, m.in. krążenia czy nowotworowe. To wymaga specjalistycznego żywienia – podkreśla prof. Jan Karczewski, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego na Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II.

Studia będą licencjackie z możliwością wyboru specjalności : osobistego trenera zdrowia, osobistego dietetyka oraz psychodietetyki. Uczelnia przewiduje limit 50 miejsc.

– To będzie jeden z atrakcyjniejszych kierunków. To dla młodych ludzi duża szansa na nowym rynku pracy, bo Unia Europejska wymaga aby zakłady produkujące żywność zatrudniały specjalistów z tego zakresu – dodaje prof. Józef Bergier, rektor PSW.

Uczelnia nie zamierza zatrudniać dodatkowej kadry akademickiej. – Fakt że prowadzimy kształcenie na pięciu kierunkach nauk o zdrowiu sprawia że nie musimy poszukiwać dodatkowej kadry do studiów na dietetyce – przyznaje rektor.

A już w połowie marca przy uczelni ruszy Profesorska Przychodnia Zdrowia. Przyjmować będą specjaliści z dziedziny ortopedii, neurochirurgii, urologii dziecięcej oraz masażyści.

– To niepubliczna przychodnia, a specjaliści to jednocześnie pracownicy akademiccy uczelni. My udostępniamy obiekt i dajemy markę. A specjaliści prowadzą swoją działalność gospodarczą – tłumaczy prof. Bergier.

Uczelnia na razie nie chce podać konkretnych nazwisk. – Na początku specjaliści będą przyjmować co miesiąc. A w miarę zapotrzebowania częściej – zapowiada rektor.

Przy przychodni działać będzie również Pracownia Rozwoju Osobistego. - Z ofertą podstawowych badań lekarskich, ale również z dietetyki i kinezyterapii, a w okresie wakacyjnym pracownia organizować będzie turnusy odchudzające – zaznacza prof. Bergier.

W przyszłości niewykluczone będą umowy z NFZ. – Wiemy na przykład, że rehabilitacja będzie się rozwijać z roku na rok coraz bardziej. I to będzie jedna z pierwszych ofert którą chcielibyśmy wdrożyć w ramach NFZ. Ale rozpoczynamy jako zakład niepubliczny – podkreśla rektor.

Obecnie PSW kształci studentów na 17 kierunkach studiów. – To optymalna liczba kierunków w stosunku do wielkości miasta i liczby młodych osób. Jak dotąd utrzymujemy wszystkie kierunki, zmieniamy tylko specjalności – stwierdza na koniec prof. Józef Bergier.

Co roku uczelnia przyjmuje ok. 1 tys. nowych studentów.