Dlaczego miasto nie udostępnia umowy? Biała Samorządowa skarży do SKO

Miasto Biała Podlaska nie udostępniło Białej Samorządowej umowy inwestycyjnej na "Mieszkania Plus", dlatego stowarzyszenie złożyło skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Biała Samorządowa w lutym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowała kolejny już wniosek do prezydenta miasta o udostępnienie umowy inwestycyjnej pomiędzy BGK Nieruchomości a ZGL. Przypomnijmy, że prezydent miasta na portalu społecznościowym chwalił się 12 grudnia, że na Giełdzie Papierów Wartościowych taką umowę podpisał.

Tymczasem w odpowiedzi udzielonej stowarzyszeniu czytamy m.in. że „urząd miasta nie jest stroną wskazanej umowy oraz nie jest dysponentem tego dokumentu”. A złożony 12 grudnia podpis był „symboliczny”. Władze miasta odsyłają Białą Samorządową do Zakładu Gospodarki Lokalowej który jest we władaniu umowy.

– Jak ktoś nie ma nic do ukrycia to niezwłocznie udostępnia wszystkie możliwe dokumenty i podejmuje dialog ze społeczeństwem, by rozwiać wszelkie wątpliwości związane z podejmowaniem takich a nie innych decyzji i działań – uważa Paweł Polkowski, wiceprezes stowarzyszenia. – Nagminne jest lekceważenie mieszkańców oraz nie udzielanie odpowiedzi na pisma w terminach określonych przez przepisy prawa – dodaje.

Dlatego Biała Samorządowa skierowała skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. – Dotyczy ona nieudostępnienia nam umowy inwestycyjnej zawartej z BGK Nieruchomości. Działamy zgodnie z prawem. Władze miasta powinny mieć wiedzę na ten temat. Interesuje nas kwestia gospodarowania majątkiem miejskim i zasad przekazania go do spółki celowej – tłumaczy Bogusław Broniewicz, szef stowarzyszenia. – Determinacji nam nie zabraknie – podkreśla.

Biała Podlaska jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce przystąpiła do rządowego programu. Na półtorahektarowej działce przy ul. Jana II Kazimierza trzy lokalne firmy budują już trzy bloki ze 186 mieszkaniami. Prezes ZGL Bernadeta Puczka już wiele razy akcentowała w mediach że majątek miejski nie zubożał. W połowie roku mają być ogłoszone kryteria a następnie ruszyć ma nabór na mieszkania, które gotowe będą na początku 2018 roku.