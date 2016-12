Do pisania bajki zaangażowała mieszkańców. "Magiczna Biedronka" już na papierze

Wszystko za sprawą projektu "Bajka wędruje przez gminę". – Trwało to pół roku. Na podstawie tekstu bajki stworzyliśmy scenariusz, który trafił do rąk dorosłych mieszkańców gminy. I to mieszkańcy sołectw, rodzice i nauczyciele, wystawili w swoich szkołach przedstawienie, które skierowane było do najmłodszych – opowiada Pszczółkowska.

Na tej podstawie dzieci stworzyły ilustracje. Te najlepsze znalazły sie w wydanej właśnie bajce. "Magiczna Biedronka" to opowieść dla dzieci. Historia jest fikcyjna, ale dzieje się w naszym regionie i nawiązuje do historii Polski, pokazuje jak kiedyś wyglądało dzieciństwo na wsi.

Promocja książki odbyła się 4 grudnia. Mieszkańcy gminy dostali egzemplarz za darmo. Bajka trafi też do szkół i bibliotek. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do przedsięwzięcia dołożyły się też władze gminy i powiatu.