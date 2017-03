Domowy Szpital coraz bliżej otwarcia. Będzie też teleopieka

– W ramach stacjonarnej opieki mamy 72 łóżka dla pacjentów leżących, do tego 15 miejsc w ramach dziennej domowej opieki medycznej i jeszcze teleopieka – mówi Dariusz Oleński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. – Teleopieka to centrala z łączami do 30, a może nawet 50 pacjentów w hospicjach domowych. Mamy flotę 7 citroenów, którymi pielęgniarki i lekarze w razie potrzeby będą dojeżdżali do pacjentów, z którymi będziemy mieli całodobowy kontakt telefoniczny – tłumaczy Oleński.

Z kolei, na miejscu w ramach tzw. dziennej opieki medycznej 15 osób będzie mogło spędzać codziennie czas w Domowym Szpitalu. – Te osoby będą pod opieką pielęgniarską i lekarską. Będą też mogły skorzystać z terapii zajęciowej. Na miejscu do ich dyspozycji będą zatrudnieni przez miasto animatorzy kultury – precyzuje dyrektor.

Dla pacjentów leżących będzie 72 łóżek. – Kryterium do przyjęcia będzie liczba punktów w skali Barthel, od 40 do 60. Na przykład 40 punktów ma pacjent który sam się nie porusza, ale potrafi sam zjeść. A drugie kryterium to hospitalizacja w ostatnim roku, bez względu na powód – tłumaczy Oleński. Przy pełnym rozruchu zatrudnionych będzie tu ok. 70 osób.

Przed oficjalnym otwarciem Domowego Szpitala dyrekcja zorganizuje Dni Otwarte. – Zaprosimy wszystkich którzy chcieliby zapoznać się z tym miejscem. Będą też warsztaty o tym jak należy zaopiekować się starszą osobą – zapowiada dyrektor.

Co do finansowania, to szpital będzie negocjować kontrakty z NFZ. Pierwsi pacjenci trafią tu 1 maja.

W ramach Domowego Szpitala powstały: hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa i stacjonarna, teleopieka, Poradnia Medycyny Paliatywnej oraz ośrodek wsparcia w postaci dziennego pobytu osób chorych i starszych. Będzie to pierwszy taki ośrodek opieki długoterminowej i hospicyjnej w Polsce. Nowa inwestycja kosztowała 17 mln zł. Szpital pokrył to z własnego budżetu. Placówka mieści się przy ul. Warszawskiej 15, w miejscu po dawnym Oddziale Zakaźnym.