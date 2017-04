Domowy Szpital już otwarty. "Jest to bardzo ważna inwestycja dla regionu"

Domowy Szpital w Białej Podlaskiej już oficjalnie otwarty. To ośrodek, jedyny taki w Polsce, który powstał z myślą o osobach starszych.

Obiekt ma ponad 3,4 tys. mkw powierzchni. A tworzą go m.in. dzienny dom opieki medycznej, hospicjum dla dzieci i dorosłych, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa i stacjonarna, teleopieka oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej. W ramach stacjonarnej opieki placówka zapewnia 72 łóżka dla pacjentów leżących, do tego 15 miejsc w ramach dziennej opieki medycznej.

- Jest to bardzo ważna inwestycja dla regionu, wpisująca się w trendy demograficzne, bo nasze społeczeństwo się starzeje - mówi Bożena Łukaszek, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa i opieki paliatywnej. - Pacjenci będą mieli tu godne warunki do leczenia i spędzania czasu- podkreśla Łukaszek. Jej zdaniem na uwagę zasługuje teleopieka. - Ten nowoczesny element tak naprawdę dopiero zaczyna się rozwijać w naszym kraju. A pozwala na telefoniczną konsultację z lekarzem bez konieczności bezpośredniego kontaktu - dodaje pani konsultant.

Już Dni Otwarte placówki pokazały, że zainteresowanie jest duże. - Pacjenci różnych kategorii mogą trafiać do naszej placówki, z różnymi schorzeniami- zaznacza Danuta Matwiejczuk, kierownik Domowego Szpitala. - W ramach hospicjum stacjonarnego zapewniamy całodobową opiekę. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego przyjmujemy pacjentów, którzy w skali Barthel mają do 40 punktów - dodaje kierownik.

Skala Barthel ocenia pacjentów pod kątem czynności dnia codziennego. Zdrowy człowiek ma 100 punktów.

- W dziennym domu opieki medycznej mamy 15 miejsc dla pacjentów którzy mają od 40 do 65 punktów w tej skali, czyli są to osoby w miarę sprawne. Mogą przebywać u nas od godz. 7 do 17, mają zapewnione posiłki, terapię zajęciową i opiekę lekarską - podkreśla Matewiejczuk.

Niestety obecnie lista pacjentów jest już prawie pełna, zostało kilka wolnych miejsc.

Pacjenci przebywają w Domowym Szpitalu bezpłatnie. - Jest to finansowane w ramach kontraktu z NFZ, a także z programu Ministerstwa Zdrowia - precyzuje pani kierownik. - Jeżeli chodzi o placówki publiczne, to nie znam innego takiego ośrodka na takim poziomie - przyznaje szefowa.

Pierwsi pacjenci trafią tu na początku maja. Niebawem trafią tu łóżka oraz materace przeciwodleżynowe od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Będzie to 70 łóżek, szafek przyłóżkowych oraz sprzęt do pielęgnacji. W sumie dary od WOŚP dla Domowego Szpitala warte są 2 mln zł - zaznacza Joanna Kozłowiec zastępca dyrektora ds. rozwoju szpitala. Jerzy Owsiak prezes zarządu WOŚP nie pojawił się na czwartkowych uroczystościach, przesłał tylko list gratulacyjny, podobnie zresztą jak minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Nowa inwestycja kosztowała 17 mln zł. Szpital pokrył to z własnego budżetu. Placówka znajduje się przy ul. Spółdzielczej, w miejscu po dawnym Oddziale Zakaźnym.