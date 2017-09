Droga do przejścia w Sławatyczach doczeka się remontu

Po stronie polskiej chodzi o remont ponad 4-kilometrowego odcinka drogi z Tucznej do przejścia w Sławatyczach, a po stronie białoruskiej 5-kilometrowego odcinka.

– To bardzo ważna inwestycja, bo to jedna z najgorszych dróg powiatu. Skorzystają nie tylko podróżni jadący do przejścia, ale również mieszkańcy – zaznacza starosta Mariusz Filipiuk.

Po pozytywnej weryfikacji koncepcji projektu złożonej w grudniu ubiegłego roku powiat bialski przygotował pełny wniosek aplikacyjny. – Dokumenty zostały już złożone. Teraz czekamy na grudniowe rozstrzygnięcie – dodaje starosta i liczy na pozytywną odpowiedź. – Dostaliśmy wysoką ocenę – podkreśla.

To projekt za 2,5 mln euro, z czego dofinansowanie stanowi 90 proc. Jeżeli pieniądze zostaną przyznane, zimą starostwo ogłosi przetarg, a wiosną ruszy z budową. Ale to nie największa inwestycja drogowa powiatu. Większą jest przebudowa dróg powiatowych z Grabanowa do Rokitna (ponad 13 kilometrów) i z Zalesia do Piszczaca (8 kilometrów), w sumie za blisko 25 mln zł.