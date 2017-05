Duży koncern sponsoruje Dni Białej Podlaskiej. Wystąpią m.in. Varius Manx i Agnieszka Chylińska

- To chyba pierwsza taka sytuacja. Pozyskaliśmy partnera strategicznego, Polską Grupę Energetyczną, a więc olbrzymi koncern. Udało nam się zainteresować firmę wydarzeniami kulturalnymi w mieście. To olbrzymi sukces - mówi prezydent Dariusz Stefaniuk. - Nie możemy powiedzieć o jakie sumy chodzi, bo to tajemnica handlowa - przyznaje Mariusz Orzełowski dyrektor Bialskiego Centrum Kultury.

Kulminacją Dni Białej Podlaskiej będą koncerty Skaldów, Varius Manx oraz Agnieszki Chylińskiej (4 czerwca). - Musieliśmy dokonać szybkiej reorganizacji, bo miał wystąpić Zbigniew Wodecki, ale trafił do szpitala z powodu udaru. Mamy nadzieję że jeszcze będzie grał i za rok przyjedzie do nas - zaznacza Orzełowski. W miejsce Wodeckiego wystąpią Skaldowie. Umowy z wszystkimi artystami zostały już podpisane.

- To dla nas duża nobilitacja że PGE wpisało miasto na mapę sponsoringu. To oznacza że Biała Podlaska jest coraz bardziej dostrzegana w kraju. A jeszcze kilka lat temu wszyscy pytali gdzie nasze miasto się znajduje- zauważa Stefaniuk. - Jedno z naszych kluczowych założeń to tworzenie marki miasta. A konsekwencją naszej rozpoznawalności jest zaangażowanie PGE - dodaje prezydent. Jego zdaniem, miasto swoją promocję zawdzięcza m.in. rządowemu programowi Mieszkanie Plus czy transmitowanemu na antenach telewizji odsłonięciu pomnika pary prezydenckiej.

Dyrektor BCK zdradza że PGE będzie sponsorem jeszcze kilku innych wydarzeń w tym roku. - Chcemy dobrze wypaść, tak aby również w 2018 roku PGE zainwestowała w Białą Podlaską - przyznaje Orzełowski. W tym roku scena będzie ustawiona w Parku Radziwiłłowskim, ale w innym miejscu niż dotychczas, nie na tyłach oficyny, ale na środku parku. Tam, gdzie dawniej stał Pałac Radziwiłłów.

Koncerty 4 czerwca rozpoczynają się o godz. 17.