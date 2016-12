Dwupoziomowe skrzyżowanie w miejsce przejazdu kolejowego. Kiedy powstanie?

Co z wiaduktem na ulicy Lubelskiej w Białej Podlaskiej? Kiedy ruszą prace? - dopytuje nasza czytelniczka. Miasto zapewnia że dopełniło wszelkich formalności. Teraz krok należy do PKP Polskich Linii Kolejowych.

We wrześniu ubiegłego roku miasto zawarło w tej sprawie porozumienie z PKP PLK. – Wykonaliśmy część projektu budowlanego. Zrobiliśmy wszystko co leży po naszej stronie. Teraz wszystko zależy od kalendarza PKP – podkreśla Dariusz Stefaniuk, prezydent miasta.

Kolej chce w miejscu przejazdu kolejowego zbudować dwupoziomowe skrzyżowanie aby zwiększyć bezpieczeństwo, bo ulica Lubelska to jedna z ważniejszych "wylotówek” miasta. O korki w tym miejscu nie trudno. Miasto wynegocjowało z PKP umowę w ramach której nie musi dokładać do budowy inwestycji. – Kosztowało to naszych urzędników sporo uzgodnień, bo to sprawa wszystkich sieci, tych drogowych i kolejowych – tłumaczy prezydent.

Skrzyżowanie ma powstać w przebiegu ul. Lubelskiej i Witoroskiej. – Wszystkie formalności ze strony Polskich Linii Kolejowych zostały już dopełnione. Zgodnie z porozumieniem gmina miejska miała przekazać PKP PLK decyzję Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), jednak do chwili obecnej takiej decyzji nie otrzymaliśmy. Gmina przekazała nam informację, że możemy się jej spodziewać do końca grudnia – mówi z kolei Łukasz Kwasiborski z wydziału prasowego PKP PLK.

– Wszystkie dokumenty, które zobowiązało się przygotować miasto, zostały przygotowane. Czekamy na decyzję Urzędu Wojewódzkiego, który wydaje ZRID. Gdy ją otrzymamy, niezwłocznie zostanie przekazana PKP. Należy jednak podkreślić, że wszystko toczy się zgodnie z postanowieniami porozumienia – odpowiada Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Po jej otrzymaniu PKP PLK przystąpi do prac. – Budowa wiaduktu będzie realizowana w ramach programu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”. Termin realizacji robót planowany jest na lata 2017-2020 – zapowiada Kwasiborski.

Na przygotowanie projektu budowlanego inwestycji miasto wydało 156 tys. zł.