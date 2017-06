Dyrektor biblioteki odchodzi. Dlaczego? "Nie komentuję mojej decyzji"

– Dyrektor biblioteki złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Na razie nie zapadały żadne decyzje dotyczące tego stanowiska – informuje krótko Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Urząd miasta nie zdecydował jeszcze o przyjęciu rezygnacji. Teresa Stasiuk-Karaś odpowiada jeszcze krócej. – Nie komentuję mojej decyzji. Dziękuję za zainteresowanie – i odkłada słuchawkę, gdy dzwonimy zapytać o powody rezygnacji.

– Po nieoczekiwanej „rezygnacji” dyrektora biblioteki, Urząd Miasta dziwnie milczy, zero informacji i komentarzy. Brak ogłoszenia o konkursie na to stanowisko. Dyrektor jest do końca czerwca a pracownicy nie wiedzą co dalej – pisze z kolei nasza Czytelniczka.

W rocznym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok władze miasta zobowiązały dyrekcję biblioteki do pokrycia straty w wysokości ponad 230 tys. zł z tegorocznego funduszu własnego instytucji.

Stasiuk-Karaś od 2011 roku kierowała miejską biblioteką, wcześniej była zastępcą dyrektora. To za czasów jej szefostwa przy placówce otwarto nowoczesne Multicentrum i Barwną - Multimedialną Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży.