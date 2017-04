Dyskusja o pomniku Lecha i Marii Kaczyńskich. Jest odpowiedź społecznego komitetu

Przeczytaj cały artykuł: Pomnik Kaczyńskich przed otwarciem zakryty blachą. "Robi się propagandę, że ktoś chce coś dewastować"

>>>

Oświadczenie przedstawiciela Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich:

Sama nazwa Stowarzyszenia "Biała Samorządowa" może być myląca, gdyż w skład kierownictwa tej organizacji nie wchodzi żaden obecny samorządowiec. Jakie są komentarze pozostałych, równie ważnych bialskich stowarzyszeń?

1 - Czy ktokolwiek zabronił członkom Stowarzyszenia Biała Samorządowa zainicjować (i doprowadzić do końca) budowę pomnika np. wymienionego w artykule Bogusława Kaczyńskiego? Gwoli ścisłości decyzją Prezydenta oraz Rady Miasta Biała Podlaska, w 2016 roku Bialskie Centrum Kultury otrzymało imię Bogusława Kaczyńskiego.

2 - Z chęcią przekażę paczkę tabletek na ból głowy panu Grzegorzowi Cybulskiemu, który jest zmartwiony lokalizacją Pomnika Pary Prezydenckiej. Gdybyśmy ustawili ten monument na Placu Wolności, (ojej!) jaki byłby rwetes, że centrum miasta. Na rogatkach? (ojej!) dlaczego to oni witają przyjezdnych? I tak dalej, i tak dalej...

3 - Pomnik jest zasłonięty ponieważ jeszcze dziś (piątek) była montowana płyta z cytatem Ś.P. Lecha Kaczyńskiego "Warto być Polakiem", więc trwały prace polegające na betonowaniu i wierceniu. Miejsce takich prac należy zabezpieczyć. Obecnie beton schnie więc też konieczne jest zabezpieczenie.

4 - Park przy placu Wojska Polskiego jest monitorowany, kamery rejestrują alejki oraz otoczenie więc i pomnik. Monument, tablica z darczyńcami i cytatem zostały ubezpieczone.

5 - Jeżeli Pan Bogusław Broniewicz nie widzi związku między miastem leżącym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej a Parą Prezydencką Rzeczypospolitej Polskiej to mam złe wieści - Biała Podlaska to POLSKIE miasto które głosami mieszkańców wpływa na wyniki ogólnokrajowych wyborów, w tym prezydenckich. (Do głosowania w wyborach potrzebny jest dowód osobisty lub paszport, oba dokumenty również polskie). Późniejszy prezydent RP, Bronisław Komorowski faktycznie "dobitniej" zapisał się w historii Białej Podlaskiej likwidując jako Minister Obrony Narodowej bialską jednostkę wojskową, a co za tym idzie lotnisko. Tym samym zmuszając wielu mieszkańców miasta do wyjazdów lub bezrobocia.

Wszystkich, którym nie jest obce pojęcie lokalnego oraz krajowego patriotyzmu zapraszam 2 maja na uroczystości odsłonięcia pomnika Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w Białej Podlaskiej.

Z poważaniem

Kamil Paszkowski