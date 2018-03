Efekt 500 Plus. Mniej osób korzysta z pomocy MOPS

W Białej Podlaskiej zmniejsza się liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Zdaniem władz miasta to efekt rządowego programu Rodzina 500 Plus.

– W 2017 roku z programu 500 Plus wypłaciliśmy 35 mln zł. To środki które bezpośrednio trafiły do portfeli naszych mieszkańców – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk.

Świadczenia zostały wypłacone ponad 6 tys. dzieci. – Poza tym, w zeszłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odnotował, że ludzie odstępowali od pomocy społecznej, co się wcześniej nie zdarzało – zaznacza prezydent.

W 2016 roku z pomocy MOPS w Białej Podlaskiej skorzystało 2981 osób, a w ubiegłym roku już 2511. To 15-procentowy spadek. Chodzi m.in. o zasiłki celowe czy okresowe.

– Dzięki temu, że jest 500 Plus, ludzie nie chcą być utożsamiani z tym, że są na garnuszku państwa i potrzebują wsparcia. Nie ma już wizyt mam z dziećmi które przychodzą i mówią że nie mają pieniędzy na wyprawkę dla dzieci – podkreśla prezydent.

Spadek osób korzystających z pomocy społecznej odnotowano w całej Polsce. Tak wynika z raportu GUS.

– Bardzo nas cieszy, że ma w tym swój udział program Rodzina 500 Plus. Istotne znaczenie ma też fakt, że mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy – mówiła w styczniu podczas wizyty w Białej Podlaskiej Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– W Polsce mówi się, że jesteśmy roszczeniowi i lubimy korzystać z pomocy MOPS, ale nie jest to prawdą. Ponieważ znaczna część rodzin już nie zwraca się o dodatkową pomoc – stwierdziła wówczas pani minister.

Natomiast jeżeli chodzi o liczbę urodzeń, to w 2017 roku w Białej Podlaskiej odnotowano 15-procentowy wzrost w stosunku do 2016 roku.