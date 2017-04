"Fachowcy z Brzeskiej": Pieniądze dla szkoły, staże dla uczniów

„Fachowcy z Brzeskiej” to właśnie nazwa projektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, który dostał 3,2 mln zł unijnego dofinansowania.

– Dzięki temu 186 naszych uczniów będzie mogło skorzystać ze staży u pracodawców z różnych branż – mówi dyrektor Daniel Sikona.

A mowa głównie o uczniach technikum, które oferuje 12 profili kształcenia. Oprócz tego placówka będzie mogła wyposażyć swoje pracownie i warsztaty. – To specjalistyczne urządzenia i bardzo nowoczesne. Na przykład do odnawialnych źródeł energii, mechatroniki czy do cyfrowych procesów graficznych – wymienia dyrektor. Powstanie na przykład nowa pracownia motocyklowa.

– Do tego szkolenia dla nauczycieli i dodatkowe kursy, np. spawania czy do uprawnień elektrycznych dla uczniów – dodaje Sikona.

Do tej pory szkoła tak dużej dotacji jeszcze nie dostała. – Chcemy z tych projektów korzystać, bo przez ostatnie 2 lata urząd marszałkowski ich nie ogłaszał. W sumie w ciągu najbliższych lat do bialskich szkół trafi ok. 6 mln zł – zaznacza prezydent Dariusz Stefaniuk.

– W którą stronę będziemy szli w kształceniu młodzieży, w jakich konkretnych zawodach? Mamy na rynku pracy nisze np. jeżeli chodzi o przemysł metalurgiczny czy branże meblarką oraz stolarską. Czy dostosujemy się do potrzeb rynku pracy? – dopytuje Wojciech Sosnowski (PO), wiceprzewodniczący rady miasta. – Specyfika pisania projektów polega na tym że musimy zagwarantować trwałość i ciągłość i nie możemy opierać się na zawodach których nie mamy. Aplikujemy o wyposażenie, które będzie wykorzystywane w szkole – tłumaczy Sikona.

Projekt „Fachowcy z Brzeskiej” potrwa do września 2019 roku.