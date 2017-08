Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego zostanie zorganizowany w Białej Podlaskiej

Bogusław Kaczyński, wybitny krytyk muzyczny i popularyzator opery, który zmarł w styczniu ubiegłego roku, pochodził z Białej Podlaskiej. Tutaj też skończył liceum. Kaczyński był również Honorowym Obywatelem miasta. Z kolei Witold Matulka był jego długoletnim przyjacielem i często występował na wydarzeniach organizowanych przez Kaczyńskiego.

– Tuż po jego śmierci, zacząłem intensywnie zastanawiać się co zrobić aby uczcić jego osobę. Doszedłem do wniosku że najlepszą formą będzie stworzenie festiwalu. To był wielki człowiek, wielka postać kultury polskiej – podkreśla Matulka, który poznał Kaczyńskiego w 1994 roku. – Wtedy Bogusław Kaczyński objął teatr muzyczny Roma i przyszedłem do niego na przesłuchanie. Od tamtej pory śpiewałem niemal na większości przedsięwzięć które organizował, na wszystkich festiwalach w Krynicy – zaznacza znany tenor.

Festiwal w Białej Podlaskiej odbędzie się 13 i 14 października. – Po wielu negocjacjach udało mi się porozumieć z prezydentem Białej Podlaskiej i dyrektorem Bialskiego Centrum Kultury i wspólnie tworzymy to wydarzenie – przyznaje Matulka. – Dyrektor Bialskiego Centrum Kultury Mariusz Orzełowski oraz Witold Matulka są umówieni w Warszawie, aby finalizować tę kwestię. Wkrótce poinformujemy o szczegółach – komentuje krótko Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Tymczasem, Matulka zdradza więcej. 13 października wyświetlony będzie film o znanym krytyku muzycznym. A kulminacją będzie koncert festiwalowy dnia następnego o godz. 17:00. – Wystąpię ja z orkiestrą, ale nie tylko. Głównym nurtem będzie muzyka klasyczna. Ale zaprosiłem też Agatę Steczkowską (siostrę Justyny Steczkowskiej -przyp. red.) i m.in. pochodzącą z Białej Podlaskiej Georginię Tarasiuk – precyzuje organizator.

Koncert będzie biletowany. – A ponieważ pan Bogusław uwielbiał sękacze, to taki właśnie będzie poczęstunek. Przygotują je panie, od których pan Bogusław zawsze je kupował, gdy odwiedzał Białą Podlaską. Zresztą, ja również – zdradza Matulka.

Na tym nie koniec. Znany tenor planuje jeszcze tzw. przystanki festiwalowe również z muzyką klasyczną. – Chcę kontynuować dzieło pana Bogusława. Przystanki festiwalowe będą się odbywały w całej Polsce, również w Lublinie – zaznacza.

Tymczasem, w Białej Podlaskiej stanie ławeczka Bogusława Kaczyńskiego. Taki rodzaj pomnika znajdzie się w odnowionym miejskim amfiteatrze. Ławka będzie odlana z brązu. Amfiteatr z ławką ma być gotowy za rok.