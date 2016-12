Filtr epidemiologiczny od roku czeka na uruchomienie

Obiekt można porównać do przychodni zdrowia. Ale jedyny taki najprawdopodobniej w Europie filtr powstał aby jeszcze sprawniej wykrywać choroby zakaźne u cudzoziemców przekraczających wschodnią granice i przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu się w głąb kraju.

To procedury ustalone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców zakładają dokładną kontrolę stanu zdrowia cudzoziemców przekraczających granice Polski i ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. I tak w filtrze każdy cudzoziemiec przejdzie wywiad i badanie lekarskie. Do badań pobierane będą krew i mocz. Poza tym, przyjezdnym będą robione badanie radiologiczne klatki piersiowej. Dostaną tam też ostateczną lekarską opinię medyczną.

Odbiór techniczny tego obiektu nastąpił już rok temu. Dlaczego zatem filtr jeszcze nie działa na pełnym rozruchu? - Sama realizacja projektu budowy filtra epidemiologicznego przebiega zgodnie z planem. Prace budowlane zostały zakończone w terminie a gotowy obiekt został przekazany przez wykonawcę - mówi Jakub Dudziak zecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców. - Następnie uzyskaliśmy zgodę na użytkowanie obiektu ze strony inspekcji sanitarnej oraz nadzoru budowlanego. Obecnie trwa kompletowanie ostatnich elementów wyposażenia. Urząd do Spraw Cudzoziemców realizuje też procedurę wyboru operatora usług medycznych, który będzie na co dzień prowadził działalność w obiekcie. Filtr rozpocznie działalność po zakończeniu tych procedur-zaznacza rzecznik.

Filtr to parterowy pawilon o powierzchni 775 mkw., w którym jest m.in. gabinet rentgenowski i trzy izolatki. Część zakaźną oddzielają śluzy, jest tu oddzielny system wentylacyjny i system dezynfekcji ścieków.

Budowa filtra pochłonęła ponad 8 mln zł. Z tego 85 proc. kwoty to środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a 15 proc. to wkład Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W listopadzie delegacja szwajcarska wizytowała obiekt. A w Warszawie Urząd do Spraw Cudzoziemców zorganizował konferencję na ten temat. - Głównymi tematami spotkania była opieka medyczna i ochrona epidemiologiczna w kontekście ruchów migracyjnych - zaznacza Jakub Dudziak.