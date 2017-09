Fundacja powiązana z senatorem odbuduje pałac? W urzędzie myślą o przetargu

Czy to powiązana z senatorem Grzegorzem Biereckim Fundacja Fundusz Rewitalizacji z Gdyni podejmie się odbudowy pałacu czy inny inwestor? (fot. Ewelina Burda)

– Fundacja wykonała ogromną pracę. Praktycznie wszystko jest gotowe, trzeba tylko ogłosić przetarg. Wiadomo już jak to ma wyglądać i ile mniej więcej będzie kosztować – mówił nam w lipcu senator Bierecki, który zasiada w radzie gdyńskiej fundacji. – Konserwator zgadza się na wydzielenie działki, teraz miasto musi ją wydzielić. A następnie ogłosić przetarg. To leży po stronie miasta – stwierdził wówczas Bierecki.

Władze miasta wciąż jednak rozważają formę przeprowadzenia inwestycji. – Fundacja wykonała prace dotyczące koncepcji budowy. Ale czy to będzie budować fundacja, czy inny inwestor w ramach przetargu, tego jeszcze nie wiem – przyznaje prezydent Dariusz Stefaniuk. – To kwestia do dyskusji w radzie miasta – dodaje.

– Te kwestie są jeszcze w trakcie ustalania. Proszę o kontakt na początku października – odpowiada nam krótko Maciej Bąk, prezes zarządu fundacji.

Ze wstępnych założeń wiadomo, że obiekt w parku Radziwiłłowskim ma być czterogwiazdkowym hotelem z ok. 100 pokojami. A inwestycję szacuje się na 40-50 mln zł. Do uzgodnienia pozostaje m.in. sprawa przekazania miejskiego gruntu pod inwestycję. Miasto wykluczało do tej pory możliwość sprzedaży działki.

– Interesy miasta muszą być zabezpieczone, nie może być to teren zamknięty. Te warunki muszą być spełnione – zapewnia prezydent.