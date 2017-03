Gmina Biała Podlaska wybuduje nowe przedszkole

To będzie trzecie gminne przedszkole. – Mamy już w dwa, jedno w Woskrzenicach Dużych, drugie w Sworach. Do tego siedem punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. A w Rakowiskach to będzie trzecie samorządowe przedszkole które wybudujemy od podstaw – mówi Wiesław Panasiuk, wójt gminy Biała Podlaska.

Rakowiska to wieś tuż pod Białą Podlaską, gdzie cały czas powstają nowe osiedla domów jednorodzinnych. – To obecnie największe osiedle gminy. Mieszka tam ok. 2200 osób – precyzuje wójt.

W sumie, aż 200 dzieci z terenu gminy ucieka do przedszkoli w mieście. – Gmina musi z tego tytułu dopłacać miastu 1,5 mln zł. Dlatego taki ruch robimy aby zatrzymać te dzieci i pieniądze – zaznacza Panasiuk.

Gmina zabezpieczyła na ten cel 2 mln zł, z tego 850 tys. zł to unijne dofinansowanie. – Główne zadanie to przedszkole, ale budynek będzie też pełnił rolę świetlicy wiejskiej na potrzeby lokalnej społeczności – dodaje wójt.

Obiekt ma mieć 862 mkw. powierzchni. W piątek rozstrzygnięty będzie przetarg na budowę. Gmina chce aby przedszkole było już gotowe w tym roku.