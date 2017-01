Gwiazdka pierwszego stopnia dla mundurówki AWF

Chodzi o studentów wychowania fizycznego w służbach mundurowych, kierunku który kilka lat temu bialska filia AWF wprowadziła jako pierwsza w Polsce. - Przewidujemy trzy stopnie. Pierwszy stopień studenci dostają za reprezentowanie uczelni na świętach państwowych i narodowych i chodzenie w mundurze przez 5 dni zajęć uczelnianych - mówi dr Paweł Różański pełnomocnik dziekana ds. służb mundurowych. W czwartek taki stopień otrzymało 29 studentów, najwięcej bo 25 to osoby z pierwszego roku.

- Chcę nosić mundur, więc to nie problem że cały czas go muszę nosić - przyznaje Marlena Jasińska, odznaczona studentka I roku. - Brałam też udział w uroczystościach, m.in. z okazji 11 listopada. Gwiazdka na mundurze to satysfakcja. Robię to dla siebie. A przy okazji kolejnych stopni będą z tego większe korzyści - dodaje Marlena.

- Drugi stopień będziemy przyznawać za średnią ocen minimum 4,0. A trzeci stopień za dodatkowe uprawnienia obronne przydatne w różnych formacjach mundurowych - podkreśla Różański. Uczelnia określiła specjalny regulamin przyznawania wewnętrznych stopni. A studenci sami muszą złożyć wniosek aby dostać gwiazdkę w kształcie róży wiatrów. - Dla studentów to motywacja, bo otrzymując trzeci stopień, będą mieli prawo do indywidualnego toku studiów. Poza tym uczelnia będzie mogła wystosować list polecający do formacji do której będą chcieli się zgłosić po studiach - tłumaczy pełnomocnik dziekana ds. służb mundurowych i pomysłodawca stopni dla studentów. O kolejne stopnie mogą starać się tylko posiadacze pierwszej gwiazdki.

- Na kierunku studiuje w sumie 150 osób. Nie wszyscy którzy ubiegali sie o stopnie, je dostali. To jest nobilitacja dla tych którzy robią coś więcej, niż tylko chodzą na uczelnię i noszą mundur - przekonuje dr Różański.

- Studia są ciężkie, bo musimy połączyć naukę z zajęciami fizycznymi, ale dajemy radę. Dziewczyn jest sporo, mamy równouprawnienie- zauważa na koniec Marlena z I roku. Studenci tego kierunku muszą m.in. sprawdzić się w survivalu, strzelectwie, biegach na orientację, narciarstwie, technikach alpinistycznych czy samoobronie.