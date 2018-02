Inwestycje w Terespolu. Wyróżnienia i plany

Oprócz wyróżnień, impreza była okazją do podsumowań i prezentacji planów inwestycyjnych.

– W tym roku będziemy realizować trzy unijne projekty. Pierwszy z nich to cyfryzacja. Oprócz wymiany oprogramowania i komputerów w urzędzie miasta, więcej usług będzie dostępnych przez internet. Interesanci będą mogli na przykład zapłacić podatki czy złożyć podanie nie wychodząc z domu – tłumaczy Jacek Danieluk, burmistrz Terespola, który na początku stycznia wystąpił z szeregów Platformy Obywatelskiej i jak na razie pozostaje bezpartyjny. – Kolejne przedsięwzięcie to montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wymiana oświetlenia na LEDowe, dzięki temu zaoszczędzimy ok. 100 tys. zł – precyzuje Danieluk.

W urzędzie marszałkowskim na rozpatrzenie czeka też projekt rewitalizacji Terespola. – W jego ramach chcemy oczyścić i pogłębić dwa zbiorniki wodne, wokół których powstaną nowe alejki, amfiteatr i plac zabaw. Poza tym stary budynek hotelu zamierzamy wyremontować na potrzeby działalności stowarzyszeń i MOK – zaznacza burmistrz.

Kilka ulic doczeka się też nowej nawierzchni asfaltowej, m.in. Spokojna, Popiełuszki oraz Kraszewskiego. – Sporo ulic, ale ceny przetargowe w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły prawie dwukrotnie – przyznaje Danieluk. W sumie na inwestycje miasto przeznaczy ponad 5 mln zł.