IV LO w Białej Podlaskiej Szkołą w Chmurze

Korzyści jest sporo: wszyscy nauczyciele i uczniowie liceum otrzymali dostęp do pakietu Office 365 i zostali przeszkoleni w zakresie pracy w chmurze.

– W ramach pakietu otrzymaliśmy dostęp do aplikacji Office 365 oraz własne, pojemne konta pocztowe, z dużym dyskiem do dyspozycji. To umożliwia nam przechowywanie dokumentów, tworzenie własnych materiałów oraz, co najważniejsze, szybkie i wygodne ich udostępnianie – podkreśla Magdalena Nowosielska, nauczycielka matematyki i informatyki, która jest administratorem i liderem projektu.

O taki tytuł trzeba się postarać. Jest nadawany szkołom które podjęły się procesu transformacji sposobu nauczania.

– W naszej szkole nowe technologie mocno wspierają proces dydaktyczny – podkreśla Stanisław Romanowski, dyrektor IV LO. – Dzięki wdrożeniu usługi Office365 nasi uczniowie zwiększają swoje szanse na rynku pracy, są lepiej przygotowani do bycia aktywnymi uczestnikami współczesnego świata – stwierdza Romanowski.