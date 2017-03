Jak ożywić Białą Podlaskę? Zgłoś projekt

Wszystko w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji do którego władze Białej Podlaskiej aktywnie włączyły mieszkańców. A dokładnie tych z obszarów wskazanych jako zdegradowane: ścisłego Centrum, osiedli Wola Za torami. To łącznie ponad cztery hektary terenu, na których zamieszkuje ponad 16 tys. osób.- Celem spotkań było wypracowanie kierunków działań rewitalizacyjnych i propozycji konkretnych zadań. Do 24 kwietnia można zgłaszać planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne - mówi Michał Trantau rzecznik prezydenta. Mieszkańcy wskazywali m.in. na problemy z infrastrukturą drogową, ale też na brak terenów zielonych czy ośrodków kultury. Stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji pozwoli miastu sięgnąć po pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Co zrobić, by zgłosić swój projekt? Trzeba go opisać na specjalnym formularzu który dostępny jest na stronie www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl. Wypełnioną fiszkę należy złożyć do 24 kwietnia w urzędzie miasta luba na adres e-mailowy : rewitalizacja@bialapodlaska.pl. Wciąż trwa też nabór do komitetu rewitalizacji, który będzie wspierał władze miasta w prowadzeniu rewitalizacji.