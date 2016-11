Jakie inwestycje w 2017 roku w Białej Podlaskiej?

24,5 mln zł na inwestycje planuje w przyszłym roku przeznaczyć Biała Podlaska. W tym blisko 12 mln zł to środki zewnętrzne.

Za 2,5 mln zł kontynuowana będzie budowa ulicy Kruczej. Połowa tej kwoty to środki zewnętrzne. Milion złotych ma kosztować budowa przedłużenia ulicy Pocztowej w centrum miasta. Miasto zabezpieczy też pół miliona złotych na dokumentacje projektowe przyszłych inwestycji drogowych, m.in. remont ul. Warszawskiej. 200 tys. zł pójdzie na przebudowę skweru przy placu Wojska Polskiego. Teren będzie uporządkowany, powstaną nowe alejki. Stanie tam pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich.

W przyszłym roku miasto zbuduje pierwsze pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. To inwestycja za 2,6 mln zł, z czego połowa kwoty pochodzi z Ministerstwa Sportu. Z kolei, dokumentacja projektowa obwodnicy wschodniej będzie kosztować 440 tys. zł. Miasto wzbogaci się też w energooszczędne oświetlenie ulic i placów - za 430 tys. zł, z tego 64 tys. zł z miejskiej kasy. Aż 3 mln zł władze chcą przeznaczyć na wykup i zamianę gruntów.

2017 rok to również czas realizacji projektów budżetu obywatelskiego. W sumie za 1 mln zł powstaną: parking przy Orliku na terenie ZSO nr 2, chodnik przy ul. Witoroskiej, plac zabaw przy ul. Kopernika, miejsca rekreacji przy ul. Kruczej i Zamkowej, boisko wielofunkcyjne przy Janowskiej, wyremontowany będzie też chodnik wzdłuż Spółdzielczej. Niektóre z tych obywatelskich propozycji powstaną etapami.

Sporo innych projektów w budżecie inwestycyjnych rozpisano na lata, w zależności od tego czy miasto dostanie unijne dofinansowanie. Najbardziej spektakularnie zapowiada się dalsza rewitalizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów. W sumie za 20 mln zł miasto chce podjąć tu prace budowlane i konserwatorskie. Chodzi m.in. o przebudowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, budowę parkingu czy zadaszenie amfiteatru. W 2017 roku blisko pół miliona złotych pójdzie na przygotowane dokumentacji technicznej tego projektu. Kosztowne będą tez inwestycje wokół Krzny, gdzie miasto chce zbudować Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. Za 12 mln zł mają być uporządkowane tereny lotniska tak aby służyły inwestorom. Na razie w przyszłym roku miasto przeznaczy 300 tys. zł na dokumentację techniczną. Etapami budowany będzie zintegrowany system zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pod tą długą nazwą kryje się m.in. zakup nowego taboru autobusowego, budowa zatok przystankowym i ścieżek rowerowych. W 2017 roku miasto przeznaczy 300 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Za 2,2 mln zł planowana też jest modernizacja i rozbudowa rynku owocowo-warzywnego przy Al. Tysiąclecia. Nakłady na 2017 rok to 1 mln zł, z czego połowa do środki unijne. W mieście ruszy też pierwsza taka instalacja urządzeń do pozyskiwania energii i ciepła z odnawialnych źródeł energii. Cały projekt opiewa na 12,3 mln zł. W całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Przypomnijmy że tegoroczny budżet inwestycyjny wynosił 15 mln 707 tys. zł. Projektem budżetu na 2017 rok będą musieli się jeszcze zająć miejscy radni.