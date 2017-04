Jeden z najlepiej zaprojektowanych produktów na świecie: Kołysko-huśtawka, która rośnie wraz z dzieckiem

Do konkursu, zwanego Oskarami designu, napłynęło ponad 5 tys. zgłoszeń z 54 krajów. 13 nagród przyznano polskim markom. Memola zdobyła wyróżnienie Red Dot Honourable Mention w kategorii Product Design 2017.

– Memola to był mój projekt dyplomowy na wzornictwie przemysłowym na ASP w Warszawie, który stworzyłam w konsultacji z lekarzem neurologiem dr n. med. Grażyną Banaszek – opowiada pani Agnieszka (z domu Wiczuk), która pochodzi z Rowin z gminy Wisznice. Chociaż na stałe związana jest teraz z niemieckim Stuttgartem, to często odwiedza rodzinne strony.

Czym jest Memola? To kołysko-huśtawka, która rośnie wraz z dzieckiem, wspierając jego rozwój sensomotoryczny już od dnia narodzin aż do 12. roku życia. Może być wiszącą kołyską zastępującą łóżeczko. Może służyć jako kosz sensoryczny, w którym maluch leży na brzuchu i wzmacnia wszystkie mięśnie. Albo huśtawka, niezbędna do nauki utrzymywania równowagi.

– Pomysł wziął się z życia i obserwacji. Moja bratanica Zuzia była wcześniakiem i miała problemy neurologiczne typowe dla wcześniaka. Płakała cały czas. Moja bratowa próbując pomóc dziecku, powiesiła pod sufitem siedzisko materiałowe, po prostu taki worek – wspomina autorka projektu.

– Okazało się że Zuzia jak zaczarowana zaczęła zasypiać po kilku ruchach tego bujaka. A ja byłam wtedy w czasie szukania tematu na dyplom na wzornictwie przemysłowym – dodaje pani Agnieszka, która w poszukiwaniu informacji na temat kołysania i rozwoju dziecka, dotarła do neurolog dr n. med. Grażyny Banaszek.

Tak powstał prototyp dyplomowy Memoli, który pani Agnieszka od razu opatentowała. W 2014 roku Memola trafiła na rynek. Jest produkowana w fabryce Deltim w Częstochowie. Teraz produkt został doceniony na międzynarodowym Red Dot Design 2017. – Nagroda zwraca uwagę świata na Memolę. To jest największy konkurs produktów i projektantów na świecie – stwierdza projektantka.