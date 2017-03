Józef Bergier ponownie rektorem PSW. Cel tej kadencji to akademia

Prof. Józef Bergier jest założycielem PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i to jego czwarta kadencja na fotelu rektora. Tylko od 2009 do 2013 rektorem był prof. Mieczysław Adamowicz.

Umiędzynarodowienie i dążenie do akademii, to główne zadania tej kadencji prof. Bergiera. – To odważne wyzwanie, ale realne. Musimy uzyskać uprawienia doktoryzowania w naukach o zdrowiu i ekonomicznych. W najbliższych miesiącach zapadną decyzje – zaznacza rektor.

Poza tym, uczelnia stawia na międzynarodowe projekty badawcze. – Byliśmy liderem projektu wyszehradzkiego, w którym badaliśmy styl życia młodych ludzi. Ale współpracujemy też z państwami bałtyckimi i sąsiadującymi z nami. One oczekują, że będziemy liderami projektów. Dlatego w oparciu o nasze centra badawcze, stworzymy Międzynarodowe Centrum Naukowe – zapowiada Bergier. To pozwoli uczelni organizować duże międzynarodowe kongresy naukowe, nawet do tysiąca uczestników.

Będą leczyć boreliozę

Przy PSW działa już niepubliczna profesorska przychodnia zdrowia, która w kwietniu rozszerzy ofertę. Co miesiąc będzie tu przyjmowała prof. Agnieszka Pedrycz - Wieczorska z Lublina, która specjalizuje się w leczeniu boreliozy.

– Zapotrzebowanie na leczenie pacjentów z boreliozą jest niezwykle duże. W Lublinie gdzie przyjmuję pojawiają się pacjenci właśnie z powiatu bialskiego, gdzie jest dużo lasów i są kleszcze – tłumaczy Agnieszka Pedrycz-Wieczorska. – Chorobę rzadko skutecznie się rozpoznaje. Bo jest wieloobjawowa i lekarzom rodzinnym nie zawsze nasuwa się pomysł aby badać właśnie w tym kierunku – dodaje pani profesor.

Jeszcze zanim specjalistka zacznie przyjmować w profesorskiej przychodzi, uczelnia zorganizuje otwarty wykład właśnie na temat boreliozy i sposobów leczenia. Przypomnijmy że w Białej Podlaskiej działa Fundacja Pomocy Chorym na Boreliozą do której należy wiele osób.