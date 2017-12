Już wiadomo kto będzie wywoził śmieci w Białej Podlaskiej

Urząd Miasta Biała Podlaska rozstrzygnął przetarg na odbiór odpadów. Tak jak do tej pory firma Komunalnik zajmie się tym przez najbliższe dwa lata.

Będzie to kosztować miasto blisko 5,6 mln zł. Wpłynęła tylko jedna oferta bialskiej firmy. Poprzedni przetarg w 2015 roku wygrał też Komunalnik, z ofertą 6,7 mln zł.

Reguły gry nadal pozostają takie same, obowiązuje podział na frakcje mokrą, suchą, szkło i popiół. Tyle że w przypadku odpadów zmieszanych, do śmieci nie będzie można jednak wrzucać gruzu i szkła. Miasto zapowiada że stawki dla mieszkańców w tym roku nie zmienią się. W przypadku selekcji opłata wynosi 8 zł miesięcznie od osoby, a w przypadku jej braku, stawka to 20 zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej.

W sumie, w 2016 roku mieszkańcy Białej Podlaskiej wytworzyli 20 tys. ton odpadów. Z tego 27 proc. poddano recyclingowi.

Podwykonawcą dla Komunalnika jest BSM "Zgoda". Na jej osiedlach wytwarza się 40 proc. wszystkich odpadów w mieście. Śmieci są stąd wywożone transportem spółdzielni mieszkaniowej.