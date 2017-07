Mieszkańcy przez trzy dni mogli oddawać głosy w internecie na trzy wyłonione przez komisję konkursową projekty. Najwięcej bo 607 głosów zdobył ten od Karoliny Zielińskiej, bialczanki po łódzkiej ASP. Jej praca przedstawia duży samolot z Podlaskiej Wytwórni Samolotów, która była ważnym lotniczym zakładem produkcyjnym w okresie międzywojennym, ale niestety wybuch wojny i okres okupacji położył kres jej działalności.

Mural powstanie na ścianie kamienicy "Pod Wieszczami" przy ulicy Narutowicza. – Wspólnie przekonaliśmy konserwatora zabytków aby taki mural powstał – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk. – Chcemy go odsłonić na Dni Patrona pod koniec września – dodaje.

Miasto jest właśnie na etapie wyboru wykonawcy który namaluje mural. – Wiem, że ludziom to się bardzo podoba, są przywiązani do symboli bialskich, związanych z historią, a my jesteśmy otwartym miastem – zapewnia prezydent.

584 głosy oddano na projekt muralu z pałacem Radziwiłłów. – Powiem szczerze, że jeden i drugi projekt bardzo mi sie podobał i miałem duży dylemat na który się zdecydować. Cieszę sie, że to mieszkańcy wybrali. Dla nas to ciekawe spojrzenie, bo widać sentyment do pałacu. Tym bardziej umacnia nas to w przekonaniu że pałac powinien zostać odbudowany – podkreśla Stefaniuk.

Przypomnijmy że takie plany ma powiązana z senatorem Grzegorzem Biereckim Fundacja Fundusz Rewitalizacji z Gdyni. – Projekt z pałacem miał bardzo dużo głosów i chciałbym aby taki mural też powstał, jeżeli odpowiednie miejsce znajdziemy, to jesteśmy otwarci – zaznacza prezydent.

Powstanie tego muralu sfinansuje miasto. – Pozostaje jeszcze kwestia wyceny, myślę że to kwestia kilkudziesięciu tysięcy złotych. Najważniejsze że to się ludziom podoba, wtedy nie widzę problemu w finansowaniu – zauważa Stefaniuk.

Poza tym, nagrody pieniężne po 3 tys. zł, 1,5 tys. zł i 1 tys. zł odbiorą jeszcze autorzy trzech najlepszych projektów.