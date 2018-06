Kino plenerowe w parku. Zagłosuj na film

– W lipcu i sierpniu obejrzymy łącznie 18 filmów. Głosować można do 18 czerwca, wybierając jeden film. Do wyboru mamy 30 pozycji – mówi Radosław Plandowski rzecznik magistratu. Filmy będą wyświetlana w każdy poniedziałek i wtorek na dużym ekranie. Do dyspozycji mieszkańców będą wygodne leżaki. Głosować można poprzez stronę urzędu miasta www.bialapodlaska.pl. Na miejscu będzie stoisko z napojami. Oprócz kina plenerowego, w każdy piątkowy wieczór podczas wakacji na placu Wolności będzie można liczyć na koncerty głównie miejscowych zespołów.

Filmy do wyboru



– "Kilerów 2"

– "Dzień świra"

– "Super Spark: Gwiezdna misja"

– "Kumple z dżungli"

– "Dzielny kogut Maniek"

– "Czym chata bogata"

– "Last Vegas"

– "Dusigrosz"

– "Złe mamuśki"

– "Co Ty wiesz o swoim dziadku"

– "Firmowa gwiazdka"

– "Miasto 44"

– "W ciemności"

– "Kamienie na szaniec"

– "Transcendencja"

– "Nice Guys. Równi goście"

– "Przełęcz ocalonych"

– "Need for speed"

– "Dziewczyna z pociągu"

– "Boska FLorence"

– "Iluzja 2"

– "Moje wielkie greckie wesele 2"

– "Słaba płeć?"

– "Nie ma mowy"

– "Londyn w ogniu"

– "NERVE"

– "ŻYWIOŁ. DEEPWATER HORIZON"

– "Bóg nie umarł 2"

– "Point Break. Na Fali"

– "Łowca czarownic"