Klub książki dla młodzieży. Nowa edycja

- Będzie to zupełnie nowa edycja, bo uczestnicy poprzedniego klubu młodzieżowego osiągnęli już wiek, w którym mogą przejść do klubu dla dorosłych - mówi Jadwiga Małek z Barwnej. - Mile widziani są wszyscy chętni, niezależnie od tego co i ile czytają, czy lubią dużo mówić, czy też wolą słuchać. Do klubu nie trzeba się zapisywać, a spotkania mają luźny charakter - dodaje Małek.

Klubowicze mogą być uczniami ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Pierwsze spotkanie klubu Księgołap odbędzie się 19 stycznia o godz. 16.:00. - Dyskusja dotyczyć będzie najnowszego "Harry’ego Pottera". A kolejne spotkania będą odbywać się w każdy trzeci czwartek miesiąca, również o godz. 16:00 -zapowiada Małek. Później tematy spotkań będą wybierane wspólnie. Więcej informacji można uzyskać w bibliotece Barwna przy ul. Warszawska 12c lub pod nr tel. 83 341 60 18. Najnowsza część sagi o Harrym Potterze dostępna jest w Barwnej.