Konie z janowskiej stadniny już po sesji zdjęciowej

Konie do katalogu Pride of Poland fotografuje w tym roku Glenn Jacobs

Janowskie araby już po sesji zdjęciowej. Fotografował je Glenn Jacobs. Zdjęcia trafią do katalogu aukcyjnego Pride of Poland.

Jacobs pochodzi z Belgii, na stałe mieszka w Katarze. Współpracuje z branżowym magazynem „Tutto Arabi”. Jego zdjęcia można też oglądać w „National Geographic”. Poza tym, jest trenerem i prezenterem koni pokazowych, pracuje jako główny hodowca w stadninie Al Naif Stud.

W poniedziałek i wtorek Jacobs realizował sesję zdjęciową dla 11 koni z Janowa Podlaskiego, które wytypowano na główną aukcję Pride of Poland. – W Polsce byłem już wiele razy, pierwszy raz w 1993 roku. Ale pierwszy raz fotografuję tu konie – przyznaje fotograf.

Robił już zdjęcia aukcyjnym koniom ze stadniny w Michałowie, Białce, a teraz w Janowie. – To jest wyzwanie, bo walczymy ze zmienną pogodą. A nam potrzeba słońca. To przygoda że mogę realizować zdjęcia do katalogu Pride of Poland i w ten sposób promować polskie araby na całym świecie – zaznacza Jacobs. – Najważniejsze dla mnie to stworzenie wysokiej jakości zdjęcia. A żeby to zrobić, wszystko musi być dograne, praca ekipy, miejsce, pogoda. Z koni trzeba wydobyć odpowiednią ekspresję, aby pokazały swój ruch. Złapać odpowiedni moment trzeba, a to nie jest proste – opowiada.

Na tegorocznych aukcjach Pride of Poland i Summer Sale wystawionych będzie 61 koni. Janowska stadnina wystawia 18 klaczy i jednego ogiera, w tym 11 na aukcji głównej. – Już trzy miesiące temu aukcyjne konie zostały wstawione do oddzielnej stajni. Są specjalnie żywione. Więcej czasu poświęcamy na ich pielęgnację, są częściej czyszczone i myte – mówi Anna Stefaniuk, główny hodowca w janowskiej stadninie.

– W dniu kiedy odbywają się zdjęcia konie są kąpane. Kosmetykami nabłyszcza się ich sierść, innymi grzywę i ogon. Pastę na kopyta, kosmetyki upiększające w okolice oczu i pyska. Specjalni pracownicy się tym zajmują – podkreśla Stefaniuk.

Wcześniej, przez blisko 20 lat konie do katalogu Pride of Poland fotografował równie znany fachowiec Stuart Vesty. Przypomnijmy że tegoroczne Święto Konia Arabskiego odbędzie sie w sierpniu. Shirley Watts, żona perkusisty The Rolling Stones, jak dotąd stała bywalczyni aukcji, zapowiedziała już, że na tegoroczną nie przyjedzie.

W tym roku stadnina w Janowie Podlaskim obchodzi też swoje 200-lecie. Obchody rozpoczną się już w najbliższą sobotę. Przy stadninie odsłonięta zostanie okolicznościowa tablica pamiątkowa. Zaplanowana jest też m.in. parada koni.