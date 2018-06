200-lecie diecezji. Episkopat zjedzie do Janowa Podlaskiego

O godz. 17 odprawiona będzie msza św. w kolegiacie janowskiej z udziałem episkopatu. Będzie jej przewodniczyć Nuncjusz Apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio. Podczas mszy nastąpi historyczny akt podniesienia kolegiaty janowskiej do godności bazyliki mniejszej. Kolegiata była w przeszłości siedzibą biskupów łuckich, potem stolicą diecezji janowskiej.

Na zebranie plenarne przyjeżdżają biskupi z całej Polski. Jak mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, będzie mowa m.in. o przygotowaniach do Synodu o Młodzieży, który odbędzie się jesienią w Watykanie.

– Na zebraniu plenarnym zostanie podjęta też kwestia ochrony danych osobowych w Kościele. Ponadto abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa, przedstawi założenia Programu Duszpasterskiego na lata 2019-22 – zaznacza rzecznik.

Przypomnijmy, że w kwietniu w janowskiej kolegiacie odbył się pogrzeb biskupów podlaskich – Beniamina Szymańskiego i Jana Marcelego Gutkowskiego. Biskupi rezydowali w Janowie Podlaskim, pierwszej stolicy diecezji siedleckiej w XIX-wieku, ale zostali skazani na banicję przez władze carskie. W związku z 200-leciem diecezji uzyskano zgodę na ekshumację oraz przeniesienie z Łomży do Janowa Podlaskiego doczesnych szczątków biskupa Szymańskiego. Krypta oraz trumny biskupów zostały w ubiegłym roku po raz pierwszy od 150 lat poddane konserwacji. W krypcie spoczywają też szczątki m.in. ostatniego biskupa łuckiego, Adama Naruszewicza, który zmarł w 1796 roku. Według legendy to w Janowie Podlaskim biskup miał proponować tezy do Konstytucji 3 maja.

W piątek o godz. 7.30 w Janowie Podlaskim odprawiona zostanie jeszcze msza Episkopatu z udziałem wiernych, a w niedzielę o godz. 10.30 w katedrze w Siedlcach odprawiona zostanie msza święta dziękczynna za 200 lat Diecezji Siedleckiej.