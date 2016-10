Kwesta na cmentarzu w Białej Podlaskiej. Autobusy pojadą inaczej

Tegoroczna kwesta na cmentarzu parafialnym potrwa aż trzy dni. 30 października z puszkami stać będą studenci, dzień później uczniowie i harcerze, a 1 listopada członkowie Koła Bialczan i znane w mieście osoby, m.in. władze Białej Podlaskiej. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 28 tys. zł, za które wyremontowano cztery nagrobki. W sumie, od 2006 roku do puszek trafiło już ponad 240 tys. zł, za które odnowiono 55 grobów. Na renowację wciąż czeka kilkadziesiąt innych.

W związku z dniem Wszystkich Świętych MZK zmienił niektóre kursy linii autobusowych tak aby łatwiej dotrzeć na cmentarze. W poniedziałek linie będą kursowały tak jak w dzień roboczy, a dodatkowo linia E będzie wydłużona do cmentarza (start z Twardej o godzinach: 9.36, 11.05, 12.06, 13.06, 16.05, 17.06, 18.06 oraz 19.06). We Wszystkich Świętych linie będą kursowały jak w niedzielę, a linia E również zostanie wydłużona (start o godz.: 16.08, 17.08, 18.08, 19.28.). Lina T kursować będzie co godzinę od 8.10 do 18.10. 2 listopada autobusy będą kursowały jak w dzień roboczy. Dodatkowo linia E zostanie wydłużona (start o godz.: 9.36, 11.05, 12.06, 13.06, 16.05, 16.46, 17.06, 18.06, 19.06) a linia T kursować będzie co dwie godziny od 8.10 do 18.10. Autobusy linii E i T od 31 października do 2 listopada będą zatrzymywały się przed wjazdem na parking przy cmentarzu na ul. Ekologicznej , gdzie będzie usytuowany przystanek autobusowy.

Poza tym, w obrębie cmentarzy zmieni się też organizacja ruchu. Przy cmentarzu parafialnym przy ul. Janowskiej i ul. Nowej zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania się. A w obrębie cmentarza komunalnego przy ul. Ekologicznej zostanie otwarty wjazd z drogi krajowej nr 2. A przy ulicy Cmentarnej będzie zakaz zatrzymywania się.