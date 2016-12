Lodowisko w Białej Podlaskiej: Ceny, godziny otwarcia

Wejście na 45 minut kosztuje 6 zł (osoba dorosła), a dzieci płacą 3 zł. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy za 5 zł. Posiadacze karty Duża Rodzina zapłacą o połowę mniej.

Lodowisko czynne jest od godz. 16:00 do 20:45 od poniedziałku do piątku. Natomiast w weekendy, święta czy ferie od godz. 10:00 do 20:45 z godzinną przerwą o godz. 15:00.

Wejścia na lodowisko odbywają się o pełnej godzinie. Dzieci do lat 7 mogą bezpłatnie korzystać z lodowiska.