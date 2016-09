Lokalna Organizacja Turystyczna wypromuje powiat bialski

Starosta bialski Mariusz Filipiuk zachęca samorządy i branżę turystyczną do członkostwa w LOT/fot.E.Burda

– Na naszym terenie nie ma wypracowanego modelu współpracy na rzecz rozwoju turystyki, stąd inicjatywa powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej, która swoim zasięgiem obejmie samorządy, branżę turystyczną, organizacje pozarządowe, a także osoby fizyczne. Bo kluczem do sukcesu w turystyce jest współpraca – uważa starosta.

Jego zdaniem powiat bialski ma już atrakcyjne „produkty turystyczne”. – To walory przyrodnicze, kulturowe, zdrowy klimat, rzeka Bug. Mamy duże możliwości w zakresie turystyki czynnej, np. rowerowej czy kajakowej. Z roku na rok zwiększa się liczba miejsc noclegowych – zauważa.

Ale trzeba to zaprezentować szerokiemu forum, wypromować i odpowiednio sprzedać. – LOT mogłaby kumulować środki finansowe i działać na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy – dodaje Mariusz Filipiuk.

W poniedziałek władze powiatu zachęcały samorządowców i przedstawicieli branży turystycznej do podpisania deklaracji członkostwa w LOT.

– Branża turystyczna musi współpracować z samorządem, aby tworzyć wspólną platformę do promocji regionu – potwierdza Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. – Samo założenie LOT to nic trudnego. LOT działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej. Najważniejsze to ustalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a branżą – zwraca uwagę Janowski.

Później gotowe produkty turystyczne pokazuje się np. na targach międzynarodowych. – Produkt to gotowa oferta turystyczna, która zakłada nie tylko zwiedzanie jakiegoś terenu, ale też nocleg, inne atrakcje, gdzie turysta będzie mógł wydać pieniądze – tłumaczy przedstawiciel POT. – LOT to coś nowego w naszym regionie, bez współpracy z samorządem się nie obędzie. Bo turystyka jeszcze jest w naszym regionie niedoceniona. Miejsc noclegowych jest sporo, ale na razie widzimy u nas głównie klientów biznesowych, a nie turystów. Jest pole do działania – uważa Gabriela Kulik z hotelu Hesperus w Międzyrzecu Podlaskim.

W Polsce działa ponad 120 lokalnych organizacji turystycznych. Wkrótce w starostwie bialskim obędzie się zebranie założycielskie LOT dla wszystkich zainteresowanych.