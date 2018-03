Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 15. Skład jechał do bazy. W pewnym momencie wykoleiło się sześć cystern, trzy z nich upadły. Nikomu nic się nie stało. Nie doszło też do wycieku paliwa.

Przez całą noc na miejscu pracowali strażacy, którzy przepompowują olej napędowy. Akcja przepompowywania cieczy potrwa jeszcze kilka godzin. Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej.

Nie jest jeszcze znana dokładna przyczyna incydentu. Wiadomo, że w miejscu przez który przejeżdżał skład, rozmoknięty był grunt pod torami.