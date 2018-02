Masz sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich? Jest okazja do spotkania

Od początku swojej kadencji rzecznik był już w 110 miejscowościach. – Zasada bowiem jest taka, że raz w miesiącu na 3-5 dni ruszam z moją ekipą w Polskę, by o tym, co ludzi boli nie dowiadywać się tylko z pism, które trafiają do mojego biura w Warszawie – tłumaczy Adam Bodnar. – Na każde spotkanie jadę z nadzieją, że znajdą się takie sprawy, w których będę mógł pomóc. Bardzo często się nam to udaje – zaznacza.

Przypomnijmy że Rzecznik Praw Obywatelskich m.in. pilnuje tego czy instytucje państwa nie naruszają praw obywateli.

– Może być bowiem tak, że przepisy nie uwzględniły czyjejś skomplikowanej sytuacji życiowej. Albo są źle stosowane przez urzędników, a nawet w sądach – podkreśla Bodnar. – Jeżdżąc od dwóch lat po kraju nauczyłem się jednego. W każdym regionie problemy są inne – zauważa.

Dla rzecznika pracują prawnicy, specjaliści z różnych dziedzin i czasem wystarczy ich ekspertyza, by sprawę rozwikłać. W spotkaniach, które trwają około dwóch godzin, każdy może zabrać głos. Jeśli jednak ktoś uważa, że jego sprawa nie nadaje się do omawiania na forum publicznym, może ją zgłosić prawnikowi z biura RPO, który będzie na sali.

Program spotkań konsultacyjnych RPO

• 27 lutego (wtorek) godz. 12.00 – 14.00, Radzyń Podlaski, Radzyński Ośrodek Kultury (sala kameralna nr 13) , ul. Jana Pawła II 4 oraz godz. 17.00 – 19.00 Niemce, Dom Nasutów, Nasutów 98 a, 21 – 025 Niemce •28 lutego (środa) , godz. 9.00 – 11.00 Lubartów, Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki sala nr 1, ul. Chopina 6 oraz godz. 16.00 – 18.00 • Biała Podlaska, Siedziba Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat”, ul. Pokoju 22