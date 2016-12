Międzyrzec Podlaski: Strażnik miejski pomoże z rozładowanym akumulatorem

Zakup urządzenia rozruchowego to pomysł strażników. Chcieli pomagać ludziom, tak jak to robią strażnicy w innych miastach. Dostali zielone światło od burmistrza i zakupili sprzęt za 1 tys. zł. Urządzenie na co dzień jest w radiowozie.

– Zmotoryzowany patrol w godzinach pracy pomoże odpalić auto pod warunkiem, że nie będzie miał w tym samym czasie pilnej interwencji – informują międzyrzeccy strażnicy.

Po pomoc można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numer alarmowy 986 lub (83) 372 62 38.