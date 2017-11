Mieszkają w mieście, a nie mają ani wodociągu ani normalnej drogi

Przy tej gruntowej ulicy na osiedlu Za Torami znajduje się m.in. schronisko dla psów. Ale są też domy, do których trudno było dojechać przy okazji większych opadów czy roztopów. Mieszkańcy apelowali o nową nawierzchnię już w ubiegłym roku, przyznając że wstydzą się tam mieszkać.

Miasto rozwiąże ten problem. Droga będzie asfaltowa. – W tym roku udrożniliśmy już pas drogowy. Chcemy utwardzić ulicę w technologii uproszczonej – zapowiada prezydent Dariusz Stefaniuk.

Chodzi o blisko 900-metrowy odcinek. – Do końca tego roku nawieziemy tu piasek i żwir, aby przygotować ulicę pod nawierzchnię asfaltową, którą wykonamy w przyszłym roku – precyzuje Paweł Bruszewski, naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji w urzędzie miasta. – Podbudowa piaskowo-żwirowa znacznie poprawi dojazd – dodaje Bruszewski. Natomiast środki na nawierzchnię asfaltową będą zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie. Ma to kosztować kilkaset tysięcy złotych, ale dokładna kwota będzie zależeć od przetargu.

Na tym nie koniec. Mieszkańcy ulicy Olszowej doczekają się też kanalizacji. – To wstydliwa sytuacja aby w mieście ludzie nie mieli wodociągu. Spółka Wod-Kan wyszła z taką inicjatywą. Uregulowaliśmy już wszystkie kwestie własności – zaznacza prezydent.

– Doprowadzimy tu 800 metrów kanalizacji i wodociągu od numeru 3 do 33 – precyzuje Mirosław Kapłan, prezes spółki Wod-Kan. – Mamy na to pieniądze, już pracujemy nad projektem. Zachęcamy mieszkańców aby zgłaszali się do nas z wnioskiem o zaprojektowanie przyłącza, to będzie o 400 zł taniej – podkreśla prezes.

Z takiego obrotu sprawy cieszą się mieszkańcy ulicy Olszowej. – Dojazd zimą czy po deszczu to była tragedia. Błoto wszędzie. Nawet straż czy firma odbierająca śmieci nie mogła tu dojechać. To dla nas gwiazdka z nieba – przyznaje mieszkanka Beata Arseniuk. – A wodociąg to już takie marzenie, nawet nie braliśmy tego pod uwagę. Trzymamy kciuki aby teraz radni poparli przyszłoroczny budżet – dodaje Arseniuk.

Miasto zamierza przeznaczyć ok. 2 mln zł na budowę ulic w technologii uproszczonej w przyszłym roku. Kolejnym krokiem będzie oświetlenie ulicy Olszowej.