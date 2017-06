Mieszkanie Plus - rusza nabór wniosków. Kto ma szansę się zakwalifikować?

Rusza wstępny nabór wniosków na Mieszkania Plus w Białej Podlaskiej. Do tego celu Zakład Gospodarki Lokalowej stworzył specjalną aplikację internetową.

Będzie ona dostępna od piątku (30 czerwca) na stronach ZGL, urzędu miasta oraz BGK Nieruchomości. – To na razie wstępna kwalifikacja. Formularz do wypełnienia jest prosty i intuicyjny. Należy wskazać m.in. swoje miejsce zameldowania, pracę, dochody, liczbę osób w rodzinie. Ci którzy spełnią kryteria, zostaną e-mailowo zaproszeni do kolejnego etapu, w którym trzeba będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające to co znajdzie się w formularzu internetowym – tłumaczy Bernadeta Puczka, prezes ZGL.

Kolejność zgłoszeń nie ma tu znaczenia. – A zgłoszenia będziemy przyjmować do końca roku – zapowiada prezes.

Natomiast w pierwszym kwartale przyszłego roku ma być już ogłoszona lista osób które zasiedlą bloki. – Zależy nam aby wspierać młodych ludzi pracujących w Białej Podlaskiej, którzy wiążą swoją przyszłość z miastem. Do nich adresujemy przede wszystkim program – podkreśla Puczka.

25 mieszkań dedykowanych jest osobom niepełnosprawnym. Jak czytamy na stronie BGK Nieruchomości "w przypadku nadwyżki liczby chętnych na najem mieszkań, pod uwagę będą brane kryteria uwzględniające m.in. wysokość dochodów i sytuację rodzinną (liczba dzieci, przeludnienie, pierwsze mieszkanie lub dotychczasowe złe warunki mieszkaniowe)".

W sumie na miejskim gruncie przy ul. Jana II Kazimierza powstają trzy bloki ze 186 mieszkaniami. Zajmują się tym wyłonione w przetargu trzy lokalne firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dombud, Zakład Remontowo-Budowlany Stanisława Romaniuka oraz Usługi Budowlane i Transportowe Jerzego Łaskiego.

– Dwa bloki mają już stropy, a w trzecim strop za chwilę będzie zalewany. Jesteśmy na miesiąc do przodu z harmonogramem – dodaje szefowa ZGL.

Mieszkania mają od 43 do 55 mkw. powierzchni. – Wysokość czynszu nie będzie odbiegała od tych w innych blokach ZGL. Natomiast kwoty najmu będą różne w zależności od tego czy ktoś chce mieszkanie wynająć czy skorzystać z opcji dojścia do własności. Kwota będzie się wahać od 10 do 12 zł za mkw. – precyzuje Puczka.

Obecnie oprócz Białej Podlaskiej, tylko samorząd Jarocina jest na podobnym etapie zaawansowania budowy.

– Jesteśmy w spółce celowej, nasz wkład to działka, projekt budowlany i część udziałów. Spółka według BGK Nieruchomości została utworzona tylko do celów budowy mieszkań. Po zakończeniu inwestycji, spółka zostaje rozwiązana. Planujemy wyjść z tej spółki z jednym z bloków, który będzie własnością miasta – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk.

Mowa o 62 mieszkaniach, które miasto rozdysponuje na tej samej zasadzie co rządowy program Mieszkanie Plus.

Przy budowie trzech bloków pracuje ok. 100 robotników. Wręczenie kluczy dla najemców planowane jest w połowie przyszłego roku.

Formularze wstępnego naboru wniosków są dostępne od piątku na stronach:

www.zglbialapodlaska.pl

www.bialapodlaska.pl

www.bgkn.pl