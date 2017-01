Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej. Bardzo dużo chętnych. Nabór nie ruszył, ale już składają wnioski

Urzędnicy uspokajają że kryteria przydziału i nabór wniosków ruszy w połowie tego roku.

- Ustawa która będzie regulowała kryteria przydziału jest jeszcze w legislacji. W połowie roku pojawią się kryteria i ruszy nabór - mówi Bernadeta Puczka prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej, który do spółki celowej wniósł półtorahektarową działkę przy ul. Jana II Kazimierza, gdzie powstaną trzy bloki ze 186 mieszkaniami. - Majątek ZGL nie zubożał. Wspólnie z BGK Nieruchomości stworzyliśmy spółkę celową, do której wnosimy majątek, w postaci działki o określonej wartości. To nie jest tak że my coś oddajemy. To jest nasz udział w tej inwestycji - zaznacza Puczka. Przypomnijmy ze grunt i projekt budowlany przygotowała jeszcze poprzednia ekipa prezydenta Andrzeja Czapskiego. - Własnymi siłami nie bylibyśmy w stanie wybudować tych bloków - dodaje prezes ZGL.

Budową zajmują się wyłonione w przetargu trzy lokalne firmy : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dombud, Zakład Remontowo-Budowlany Stanisława Romaniuka oraz Usługi Budowlane i Transportowe Jerzego Łaskiego.

- Ogrodzony jest już plac budowy, ruszyły prace ziemne, na razie przygotowawcze. Wykonawcy czekają na lepsze temperatury. Ale wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Inwestycja ma być zakończona na początku 2018 roku - zapewnia Arkadiusz Mateńko, pracownik ZGL, a także członek zarządu spółki celowej, w której skład wchodzi jeszcze dwóch przedstawicieli z BGK Nieruchomości.- Spółka działa transparentnie, a członkowie zarządu nie pobierają z tego tytułu żadnych wynagrodzeń - zastrzega Michał Trantau rzecznik prezydenta.

Zdaniem prezes ZGL, mieszkania które powstaną wypełnią pewną niszę. - Na wolnym rynku można kupić mieszkania, ale biorąc pod uwagę zarobki mieszkańców, nie wszystkich stać na kredyt hipoteczny. A z drugiej strony, to mieszkańcy którzy nie kwalifikują się do mieszkań socjalnych- zauważa Puczka.

Mieszkania będzie można wynająć, również z opcją dojścia do własności. W czynszu podstawowym kwota wynajmu ma wynosić ok. kilkunastu złotych za metr kwadratowy. - Wynajem będzie z pewnością tańszy niż na wolnym rynku - zapewnia prezes ZGL. To najprawdopodobniej jej spółka zajmie sie administracją blokami.

Mieszkańcy już teraz nie tylko dopytują o kryteria, ale składają nawet wnioski o mieszkanie w ramach tego programu. - Wnioski pojawią sie dopiero w połowie roku. I przydziałem mieszkań według ściśle określonych kryteriów zajmie się spółka celowa. Ani ZGL, ani Urząd Miasta nie będą tego robić. Dlatego prosimy mieszkańców aby nie składali teraz żadnych wniosków - zaznacza rzecznik prezydenta.

Niewłaściwe gospodarowanie mieniem miejskim w kontekście programu Mieszkanie Plus wytknęło ostatnio władzom miasta stowarzyszenie Biała Samorządowa. I wystąpiło z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Władze miasta odpowiedziały, że m.in. "majątek spółki ZGL do 25 stycznia nie został wniesiony do spółki celowej" i "majątek miejski nie został uszczuplony".

- Trochę nas dziwią te pytania, bo nawet opozycja sejmowa nie krytykuje projektów socjalnych rządu, bo wie że to dobry kierunek - stwierdza rzecznik prezydenta. - Aby uzyskać konkretne odpowiedzi, trzeba zadawać konkretne pytania, a nie bawić się w populizm. Większość z pytań nie była skierowana do prezydenta Białej - zauważa na koniec Trantau. Stowarzyszenia Biała Samorządowa zapowiada że odniesie się do sprawy na konferencji prasowej.