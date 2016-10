Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej: Powstaną 3 bloki z 180 mieszkaniami

– To miasto było jednym z pierwszych, które zgłosiły nam działkę pod budowę do oceny (to warunek udziału w programie – dop. red). A wyróżnikiem miasta jest to, że dokumentacja budowlana i projektowa jest już na zaawansowanym poziomie – podkreśla Filip Krupa, dyrektor biura transakcyjnego BGK Nieruchomości. To właśnie ta spółka będzie realizowała pilotaż programu.

Bloki mają powstać przy ul. Jana II Kazimierza i Jana III Sobieskiego. Do 2018 roku zbudują je firmy wyłonione w przetargu. Miasto przekazując na ten cel działkę o powierzchni ok. 21 tys. mkw. będzie mieć udziały w spółce lub certyfikaty inwestycyjne w ramach funduszu „Mieszkanie Plus”.

– To projekt dla mieszkańców, którzy są w pewnej pętli, bo mają za wysokie dochody, aby dostać mieszkanie komunalne, a za niskie, aby dostać kredyt – tłumaczy prezydent Dariusz Stefaniuk.

Rząd ocenił, że w takiej sytuacji może być nawet 40 proc. Polaków. – Gwarantem jest tutaj państwo, a więc ceny mieszkań nie będą wygórowane. To jest cała idea. Liczę, że gdy mieszkania już powstaną, Zakład Gospodarki Lokalowej włączy się w administrowanie blokami – zaznacza prezydent.

Koszt budowy ma nie przekroczyć 2 tys. zł za metr kwadratowy – takie przynajmniej są założenia. – To ambitny projekt, kolejny po „500 plus”, który odpowiada na realne potrzeby Polaków – zachwalała w Białej Podlaskiej Justyna Skrzydło, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Mieszkania będą przeznaczone na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12–24 zł za mkw.

– Mam nadzieję, że wzbogacą się też bialskie firmy, bo ktoś te mieszkania będzie musiał zbudować – zauważa prezydent Sefaniuk.

Wczoraj spółka BGK Nieruchomości podpisała listy intencyjne z 17 samorządami. Na tej podstawie ma powstać w kraju ponad 6 tys. mieszkań, które będą spełniać „wysokie standardy urbanistyczne, architektoniczne i techniczne”.

Z danych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że obecnie na rynku brakuje blisko pół miliona mieszkań.

Gdzie mieszkanie plus

Pierwsze mieszkania powstaną w Białej Podlaskiej, Chorzowie, Dębicy, Gliwicach, Katowicach, Kobyłce, Nowej Dębie, Pelplinie, Poznaniu, Radomiu, Skawinie, Stalowej Woli, Starogardzie Gdańskim, Trzebini, Tychach, Wałbrzychu i Wrześni.