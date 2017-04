Ministerstwo ze wsparciem dla średnich miast. Program dotyczy 9 miast w Lubelskiem

Wszystko w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). – Ta strategia określa nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego - zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj i uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi – zapowiedział w środę minister Mateusz Morawiecki.

Wsparcie ma pochodzić m.in. z funduszy europejskich, ale też z ułatwionego dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych czy preferencji w lokowaniu inwestycji. Według Ministerstwa Rozwoju, szczególnej pomocy potrzebują 122 ośrodki miejskie, które jak wynika z analiz Polskiej Akademii Nauk, w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Na tej liście znajdziemy 9 miast z województwa lubelskiego: Białą Podlaską, Kraśnik, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Krasnystaw, Biłgoraj oraz Radzyń Podlaski.

– To kolejny rządowy program, z którego będziemy mogli starać się skorzystać. To duża nobilitacja. Analizujemy jego założenia. To dobra wiadomość dla Białej Podlaskiej – podkreśla Michał Trantau, rzecznik prezydenta. Przypomnijmy że Biała Podlaska realizuje już m.in. rządowy program budowy Mieszkań Plus.

„Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020” – precyzuje resort. Uruchomienie pierwszych naborów nastąpi jeszcze w tym roku. Na przykład w maju w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) planowany jest konkurs dotyczący poprawy środowiska miejskiego w zdegradowanych obszarach miast z wydzieloną kwotą 100 mln zł dla 255 miast średnich. Rządowy program składa się z kilku etapów.

– Faza pierwsza zostaje uruchomiona już dziś i polega ona na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: polityki lokowania inwestycji i przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich w ramach programów krajowych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania w szczególności w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który jest jednym z partnerów pakietu. Nie jest to jednak zbiór zamknięty, pracujemy nad tym aby pakiet poszerzał się o kolejne inicjatywy – zaznacza Adam Hamryszczak, wiceszef resortu rozwoju.

Poza tym skorzystać mają również przedsiębiorcy którzy zdecydują się na inwestycje w takich miastach. Będą na przykład mogli liczyć na większe niż obecnie szanse na zwolnienie z podatków CIT i PIT. To ważna informacja dla Białej Podlaskiej, zwłaszcza w kontekście powołanej niedawno podstrefy ekonomicznej.

Z kolei Fundusz Inicjatyw Samorządowych ma pełnić dla samorządów rolę doradcy inwestycyjnego, szczególnie jeżeli chodzi o miejskie spółki. Pieniądze z FIS mogą być przeznaczone na drogi, wodociągi i kanalizację, gospodarkę odpadami, zaopatrzenie w energię i gaz, infrastrukturę społeczną, rewitalizację, transport zbiorowy i ochronę zdrowia.