Na co gmina Biała Podlaska wyda w 2018 roku?

Budowa kanalizacji w Grabanowie czy instalacja solarów- na to m.in. gmina Biała Podlaska wyda pieniądze w przyszłym roku.

- Udało się budżet przyjąć, ale popracujemy nad nim jeszcze na początku roku - przyznaje Adam Olesiejuk zastępca wójta. - Mamy zabezpieczone środki na oświatę, pomoc społeczną, administrację. A także wydatki inwestycyjne - dodaje Olesiejuk.

A te związane są m.in. z budową wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków w Dokudowie i kanalizacji w Grabanowie. W 2018 roku planowana jest także instalacja solarów. Na 537 instalacji gmina przeznaczy 5,5 mln zł. - Wyposażymy też nowe przedszkole w Rakowiskach- zapowiada zastępca wójta.

Placówka rozpocznie działalność we wrześniu. Poza tym, w 2018 roku gmina przekształci punkty przedszkolne w Sławacinku i Woskrzenicach w przedszkola o pełnym wymiarze godzin. W sumie, przyszłoroczny budżet to 64 mln zł, a więc o kilka milionów więcej niż w tegorocznym. Największe wydatki gminy idą na oświatę, do której oprócz subwencji gmina musi dołożyć 4 mln zł.

Z kolei gospodarka komunalna pochłonie 7 mln zł , a kultura będzie kosztować 1,7 mln zł. Na zimowe utrzymanie dróg i naprawy dziur zabezpieczono ponad 1 mln zł.

Stawki podatków nie zmienią się. - Trzeba zachować odpowiednie proporcje, nie można obciążać nadmiernie mieszkańców. Kompromis strony wydatkowej i dochodowej został osiągnięty- zaznacza Olesiejuk.

Władze gminy podkreślają jednocześnie, że przy planowaniu inwestycji, kierują się rozsądkiem, a nie polityką.