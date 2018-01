"Na razie utknęła w rządzie". Poseł PiS o ustawie "ZUS dla małej działalności gospodarczej"

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla strażaków i nieoznakowany radiowóz dla policjantów. Takie poprawki do budżetu państwa złożył poseł Adam Abramowicz (PiS) z Białej Podlaskiej.

– Chodzi o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu – podkreśla parlamentarzysta.

Dzięki jego poprawkom do budżetu Państwowa Straż Pożarna w Białej Podlaskiej będzie mogła zakupić średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 230 tys. zł. Natomiast miejscowa policja dostanie 70 tys. zł na zakup nieoznakowanego samochodu oraz szafek do przechowywania broni palnej.

Poseł liczy też, że w tym roku wejdzie w życie ustawa „ZUS dla małej działalności gospodarczej”, której jest autorem. – Na razie utknęła w rządzie – przyznaje Abramowicz.

Projekt zakłada zniesienie ryczałtowej stawki ZUS. Firmy, które osiągają do pięciu tysięcy złotych przychodu miesięcznie, będą płacić ZUS proporcjonalnie do skali przychodu. – To spowoduje ograniczenie szarej strefy, bo wielu przedsiębiorców nie było w stanie płacić składki – mówi parlamentarzysta. Jego zdaniem trzeba skorzystać z dobrych wzorców krajów, które osiągnęły gospodarczy sukces, takich jak Wielka Brytania czy Niemcy. Z wyliczeń Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, którego Abramowicz jest przewodniczącym, wynika że z nowych regulacji mogłoby skorzystać około 400 tysięcy osób.