Najlepsze Europejskie Destynacje: Nad Bugiem odpoczywa się najlepiej

Organizatorem krajowej edycji konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna. Z kolei partnerzy Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która zgłosiła projekt w konkursie, to Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, znana z artystycznych przedsięwzięć Fundacja Latająca Ryba Jarosława Koziary, Uroczysko Zaborek, Aktywny Wypoczynek ze Sławatycz oraz Pałac Biskupi z Janowa Podlaskiego.

– Motywem przewodnim tegorocznego konkursu była turystyka kulturowa – mówi Beata Kuczmara z LROT. – Tak się złożyło, że w ubiegłym roku w ramach sesji fotograficznych przemierzyliśmy tereny nadbużańskie z tamtejszymi ośrodkami i atrakcjami turystycznymi. Przekonaliśmy się, że układają się one w spójną całość, której tkanką łączną jest wielokulturowość. Ta konstatacja stała się kanwą naszego projektu, który właśnie otrzymał I nagrodę i tytuł Najlepszej Destynacji Turystycznej w Polsce.

Produkt turystyczny o nazwie „Wielokulturowy Nurt Bugu” obejmuje obszar Polesia lubelskiego od Podlaskiego Przełomu Bugu do Włodawy. To obszar, gdzie Bug swobodnie meandruje wśród nieokiełznanej przyrody. To też kraina styku kultur i granic, gdzie przenikają się tradycje prawosławia, katolicyzmu i judaizmu, a mizar tatarski jest pozostałością po islamskich mieszkańcach regionu.

– Ta wielokulturowość sprzyja działaniom łączącym przeszłość i teraźniejszość – dodaje Beata Kuczmara. – Unikalne wydarzenia kulturalne jak Land Art Festiwal z plenerowymi galeriami sztuki na Podlaskim Przełomie Bugu, Festiwal Trzech Kultur we Włodawie odwołujący się do dziedzictwa przeszłości, plenery malarskie i rzeźbiarskie w Uroczysku Zaborek i Włodawie, liczne imprezy związane z tradycją regionu uzupełniają mnogość zabytków kulturowych i religijnych sanktuariów o niepowtarzalnej architekturze.

Odrestaurowane dwory nadbużańskie, przenoszą w przeszłość, oferując wypoczynek z dala od pośpiechu cywilizacji, a luksusowe zabiegi spa, bliskość najstarszej i największej w Polsce stadniny koni w Janowie Podlaskim, z organizowanym Świętem Konia Arabskiego, są niewątpliwym atutem i zachętą do spędzenia czasu w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Nie wolno też zapominać także o takich atutach obszaru objętego projektem, jak Poleski Szlak Konny, czy Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

– Nasze muzeum, organizowany przez nas Festiwal Trzech Kultur oraz pozostałe włodawskie atrakcje, już same mogłyby złożyć się na atrakcyjny projekt konkursowy – mówi Anita Lewczuk vel Leoniuk, dyrektor Muzeum Zespół Synagogalny. – Niemniej chętnie skorzystaliśmy z zaproszenia do współpracy z LROT i tak nam jak i pozostałym partnerom wyszło to na dobre. Na promocję, jaka teraz wchodzi w rachubę, nigdy nie byłoby nas stać.

LROT wraz z partnerami przygotowuje się teraz do drugiego etapu konkursu. Niedługo z Brukseli mają przyjechać przedstawiciele Komisji Europejskiej, aby ocenić najlepszy polski kierunek turystyczny. Stawką jest wpisanie Wielokulturowego Nurtu Bugu na listę najlepszych destynacji Europy.