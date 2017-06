Tegorocznym zadaniem konkursowym było nagranie 100-sekundowego filmiku pod hasłem „WF marzeń”. Internauci wybrali 20 finalistów. A komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę – Szkołę Podstawową im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Szóstce.

Swoją pracę uczniowie zatytułowali: „Nasz WF marzeń to WF z mistrzem”. – Zwycięski filmik to historia, w której widz prowadzony jest przez barwną opowieść zbudowaną na odniesieniach do sportowych autorytetów. Historię kończy ciekawa pointa, a całość wypełniona jest bardzo bogatą scenografią. Film o mistrzowskim WF-ie okazał się mistrzowską opowieścią, którą dopełnia piosenka z autorskim tekstem – podkreśla Aleksandra Małozięć z firmy Śnieżka.

Uczniowie szkoły w Szóstce w pełnym składzie zaangażowali się w powstawanie filmu. W nagrodę po wakacjach będą korzystać z wielofunkcyjnego boiska sportowego o syntetycznej nawierzchni. Obiekt wyposażony będzie w zestawy do koszykówki, bramki do piłki ręcznej oraz słupki i siatki do piłki siatkowej. Wszystko za ok. 250 tys. zł. Boisko powstanie przy szkole i zostanie oficjalnie otwarte we wrześniu.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Z boiska skorzystają uczniowie i dzieci z całej naszej gminy. Będziemy organizować zawody sportowe. Robiliśmy wszystko aby nasze marzenie się spełniło – podkreśla Małgorzata Celińska, dyrektor szkoły.