Nie mogą pić wody ani się myć. Bakterie coli w wodociągu

Ponad 170-kilometrowy wodociąg dostarcza wodę ponad 8 tys. mieszkańcom. Już w pierwszym badaniu pod koniec sierpnia które wykonuje się rutynowo co kilka miesiący stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Ale stężenie nie było jeszcze wysokie. Sanepid zlecił kolejne badania.

- Już 5 września podjęliśmy działania. Kolejne badania wykazały przekroczenie norm bakterii. Zebrał się sztab kryzysowy-relacjonuje wójt Zbigniew Ładny. - Informowaliśmy o tym mieszkańców osobiście, zamieściliśmy też informację na gminnej stronie internetowej- dodaje wójt.

Woda nie nadaje się do spożycia, ani przygotowywania posiłków, mycia owoców, do kąpieli czy mycia zębów. Może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych i porządkowych. - Wydaliśmy decyzję o niezdatności wody do spożycia - potwierdza Mirosław Starzyński p.o. powiatowego inspektora w stacji sanitarno-epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim.

- Stosujemy teraz dezynfekcję wody w wodociągu za pomocą chloru. Rozszerzyliśmy też badania na inne miejsca, bo zasięg wodociągu jest ogromny - podkreśla Starzyński. - Dezynfekcja to powszechnie stosowany sposób na eliminację bakterii- dodaje inspektor. - Jeżeli w wynikach badań nie stwierdzimy obecności bakterii, to wodociąg będzie można uruchomić - zaznacza Starzyński.

Mają być znane najprawdopodobniej w czwartek. Póki co, gmina dostarcza mieszkańcom wodę z alternatywnego źródła. - Zakupiliśmy 10 tys. litrów wody pitnej. Są punkty wydawania m.in. w świetlicach wiejskich - podkreśla wójt gminy Kąkolewnica.

Niektórzy radni uważają że informacja o zakażonej wodzie trafiła do mieszkańców zbyt późno. - Bakteria była wykryta dużo wcześniej, a ludzie dowiedzieli się za późno. Można było na przykład poprzez Straż Pożarną w każdej miejscowości to ogłosić. Bo bakteria jest przecież szkodliwa - stwierdza radny Grzegorz Gałecki. Bakteria E.coli powoduje zatrucia pokarmowe, co wywołuje objawy, takie jak wymioty i ostre biegunki.