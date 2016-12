Jarosław Kaczyński w Białej Podlaskiej. "Ten program daje szansę na normalne życie"

Wiadomo już, że budową trzech bloków ze 186 mieszkaniami zajmą się lokalne firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dombud, Zakład Remontowo-Budowlany Stanisława Romaniuka oraz Usługi Budowlane i Transportowe Jerzego Łaskiego. Koszt budowy ma nie przekroczyć 2 tys. zł za metr kwadratowy.

- Mieszkanie własne lub wynajęte to warunek normalnego życia, podstawowe prawo człowieka, a także warunek założenia rodziny i wolności. A ten kto musi zaciągnąć ogromny kredyt na mieszkanie nie jest wolny - mówił na placu budowy Jarosław Kaczyński. - Ten program uruchomiony został, aby te prawo do normalnego życia zwrócić Polakom. Cieszę się też, że rozpoczynamy to w Białej Podlaskiej, mieście gdzie następują pozytywne zmiany. Prezydent Dariusz Stefaniuk zmienił sposób kierowania miastem, tak aby samorząd rzeczywiście służył mieszkańcom. To człowiek tego nowego pokolenia, które sprawi że Polska będzie dla Polaków - stwierdził prezes PiS, który w Białej Podlaskiej był już rok temu na otwarciu ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Trzy bloki powstaną na półtorahektarowej działce przy ul. Jana II Kazimierza. - To program skrojony dla naszego miasta. Działka jest w pełni uzbrojona, położona na rozwijającym się osiedlu, niedaleko szpitala. To działka którą chciałby mieć każdy deweloper- zauważył prezydent Dariusz Stefaniuk. Z kolei, wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki nazwał program taniego budownictwa mieszkaniowego "absolutnie kluczowym" dla rządu. - Ponad 2/3 Polaków zarabia ok. 2 tys. zł na rękę. W jaki sposób mają sfinansować własne "M"? W naszym programie cena za metr kwadratowy da tym ludziom perspektywę, skłoni do pozostania w kraju - podkreślił Morawiecki.

Ile za czynsz?

Samorządy na budowę mieszkań nie wydają ani złotówki. Inwestycje realizowane są w oparciu o finansowanie z funduszy zarządzanych przez BGK Nieruchomości S.A., spółkę z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. - Wspólnie z miejską spółką - Zakładem Gospodarki Lokalowej zawiązujemy spółkę celową. Strona samorządowa aportem wnosi do tej spółki grunt. To jest jej wkład oraz projekt budowlany. A BGK zapewnia finansowanie - tłumaczy Włodzimierz Stasiak wiceprezes BGK Nieruchomości. Cena miesięcznego czynszu ma być konkurencyjna do tej rynkowej.

- Na tym etapie wolałbym nie mówić o konkretnej kwocie, ale będzie to kilkanaście złotych za metr kwadratowy w czynszu podstawowym bez opcji dojścia do własności - precyzuje Stasiak. Do tego opłaty eksploatacyjne oraz media. W przypadku opcji z dojściem do własności stawka za czynsz ma być wyższa. - W czynszu będziemy niejako spłacać mieszkanie, ale koszt ma być niższy niż w przypadku mieszkań deweloperskich- podkreśla wiceprezes. BGK jako właściciel będzie wynajmować mieszkania i czerpać przychody z czynszów.

Kto dostanie mieszkanie

Wspólnie z samorządem BGK opracuje też kryteria pierwszeństwa wynajmu mieszkań, które w pierwszej kolejności mają być dostępne dla osób o „względnie niższych dochodach”. Preferowani będą też najemcy którzy mają przynajmniej jedno dziecko lub wychowują dzieci niepełnosprawne.

Nierozstrzygnięta jest jeszcze kwestia administracji blokami. - Dla nas Mieszkanie Plus okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego jako pierwsze miasto w Polsce mogliśmy przystąpić do realizacji. Mamy nadzieję, że kwestia administracji przypadnie nam - nie ukrywa Bernadeta Puczka prezes ZGL.

Budowa bloków ma potrwać ok. 12-14 miesięcy. Firmy będą prowadzić inwestycje równolegle. Mieszkania mają spełniać wysokie standardy urbanistyczne, architektoniczne oraz techniczne. - Oprócz mieszkań, Biała Podlaska potrzebuje też pracy dla mieszkańców. Wierzę że Rada Ministrów zajmie się szybko powołaniem u nas podstrefy ekonomicznej. Wiem że jest przychylność. Bolączką jest tez brak autostrady. Prosimy o drogę szybkiego ruchu, to ożywi tereny Polski Wschodniej - zwrócił się na koniec do ministra Andrzeja Adamczyka prezydent Białej Podlaskiej.

W sumie ramach Mieszkania Plus podpisano już 60 listów intencyjnych. W pierwszym etapie ma powstać 15 tys. mieszkań. A deficyt na polskim szacuje się na 2,5 mln mieszkań