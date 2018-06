Nowe informacje ws. aukcji koni w Janowie Podlaskim. Biletów nie będzie w sprzedaży

W tym roku za organizację wydarzenia odpowiadają właśnie państwowe stadniny w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Już bez wsparcia, jak było to przez ostatnie dwa lata, Międzynarodowych Targów Poznańskich. Szefem organizacyjnym jest Maciej Grzechnik, prezes z Michałowa, który potwierdził to, co w poniedziałek ogłosił KOWR. Aukcja zostaje pod szyldem Pride of Poland. Chociaż z oficjalnej strony www.janowauction.pl może wynikać co innego.

– Janów Podlaski jest marką nieprzemijającą. Możemy aukcję organizować pod jakąkolwiek nazwą, ale to Janów Podlaski jest dla nas najważniejszy – stwierdził Grzechnik.

Pride of Poland, czyli aukcja główna, odbędzie się 12 sierpnia, a dzień później Summer Sale, na której można kupić tańsze konie.

W sumie ok. 20 koni wystawią stadniny państwowe, w tym 12 na Pride of Poland, a reszta będzie pochodzić ze stadnin prywatnych. Ich zdjęcia i filmiki promocyjne mają być opublikowane na stronie aukcji, ale dopiero po wydrukowaniu katalogu.

– Nasi klienci nie kupują przez internet. Lista, owszem, będzie opublikowana, ale kupcy na ogół przyjeżdżają osobiście i oglądają konie na miejscu – zaznaczył prezes z Michałowa.

Potwierdza się też to, że bilety na aukcję dla publiczności nie będą sprzedawane. Bo w tym roku ma być „skromniej”. – Ale w miarę możliwości zaprosimy też publiczność. Każdy będzie mógł zwrócić się do nas o zaproszenie. Jednak liczba miejsc będzie limitowana. Zależy nam, aby najpierw weszli kupcy, hodowcy i ludzie z branży. Zapraszamy przede wszystkim osoby zainteresowane – podkreślił Grzechnik.

Prezes z Michałowa zapowiedział także, że katalog aukcyjny zadebiutuje podczas Czempionatu Krajów Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu we francuskiej Mentonie pod koniec czerwca. – Zmiany organizacyjne w tym roku są po to, by konie się sprzedały – dodał szef wydarzenia.

Przypomnijmy, że już wcześniej KOWR zdecydował, że w tym roku Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej odbędzie się na warszawskim Służewcu, a nie jak dotąd w Janowie Podlaskim. Pokaz zaplanowano na tydzień przed aukcją.

Pierwsza aukcja koni odbyła się w Janowie Podlaskim w 1970 roku. Podczas ubiegłorocznej aukcji sprzedano tylko 6 z 25 wystawionych koni za kwotę 410 tys. euro.